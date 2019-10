Ipotezele născute în urma faptelor din Caracal în jurul lui Dincă și ale familiei sale, înclusiv a Danielei Dincă, fata celui considerat criminalul din Caracal, sunt suținute de o persoană care susține ă a fost traficată chiar de fata lui Dincă.

„Eu o cunosc pe Daniela Dincă, că este femeia care m-a traficat acum 13 ani. Acum este mult mai slabă şi mult mai cochetă. La toate interviurile la care m-am dus cu ea…o ţin minte de acolo. Cred că 90% este ea. Faţa este aceeaşi. Şi are un frate, Daniel, care locuiau în zona Roşiorii de Vede”, a spus Larisa.

În momentul în care au apărut primele informații pe tema implicării familiei lui Dincă în prostituție la nivel internațional, Daniel Dincă a negat vehement informațiile venite din diferite surse. “Nu am nicio legătură. Ne dezicem restul familiei pentru că noi suntem departe, nu aveam de unde şti ce se întâmplă. Din punctul nostru de vedere, ne exprimăm compasiunea faţă de cele două familii ale celor două fete. Aş vrea să pot schimba situaţia pentru că e foarte greu. Mă gândesc că de partea cealaltă e mult mai greu. Ultima dată când eu mi-am văzut tatăl a fost anul trecut de Paști la înmormântarea bunicii mele”, a spus Daniela Dincă la vremea respectivă.

Mai mult, Daniel Dincă a accentuat că este exclus ca unul dintre membrii familiei să se ocupe de trafic de persoane. “Niciunul din membrii familiei, am dat declarații și o să dăm, nu facem parte din nicio bandă de traficanți. Atât eu cât și restul familiei nu am avut tangențe sau să ofer, cum susține domnul Cilan, fete tinere sau femei niciunui cetățean român, italian sau de altă naționalitate. E exclus tot, în totalitate. Niște calomnii și n-o să rămână așa”, mai spune Daniela Dincă.

