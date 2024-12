Sport Marius Șumudică: Unii trebuie să-și facă bagajele, nu se ridică la nivelul Rapidului







Rapidul a pierdut cu CFR Cluj în Cupa României cu 0-2, iar antrenorul Marius Șumudică a spus că unii jucători care au fost folosiți în meci vor pleca în pauza de iarnă.

Șumudică, supărat de meciul făcut de Rapid

Șumudică a declarat că aceștia nu vor fi invitați la cantonamentul Rapid din Dubai din ianuarie. De asemenea, a mai spus că echipa lui nu ar fi meritat să piardă cu CFR Cluj. Giuleștenii vor juca cu Metalul Buzău în deplasare în sferturile Cupei.

„Mi-am dorit să câștig, am făcut un meci bun, consistent. Am avut ocazii, dar dacă nu marcăm, e greu. Am avut ocazie 1 la 1 cu portarul. CFR a ajuns periculos la poartă o dată, a dat gol, apoi a profitat e o greșeală flagrantă. Ne-am calificat, asta e cel mai important.

Vom juca cu Metalul Buzău, dacă nu mă înșel, în deplasare. Eu am vrut să câștig, și egalul era bun, am fi jucat acasă. Noi am demonstrat că am vrut să câștigăm. Nu pot să le spun să se dea la o parte, nu e profesionist. Am avut ocazii. Dacă egalam la ocaziile respective, ce aș fi făcut? Le-aș fi spus să se dea la o parte?”, a afirmat antrenorul

Marius Șumudică: Vulturar a fost cel mai bun de pe teren azi

Antrenorul Rapidului a declarat că unii vor trebui să-și facă bagajele, pentru că nu se ridică la nivelul Rapidului. Ei nu vor face parte din lotul ce se va deplasa în Dubai pentru cantonament.

Întrebat fiind de Timotej Jambor, Șumudică a declarat: „Nu stau eu acum să fac liste, dar veți vedea în iarnă. Vulturar a fost cel mai bun de pe teren azi!"

Antrenorul speră ca fanii Rapidului să vină cât mai mulți în peluze

Referindu-se la meciul de duminică cu Dinamo, antrenorul a spus: „Urmează un derby, sperăm să vină și fanii noștri.

O peluză a fanilor rapidiști, cum cei de la FCSB au înțeles și au ajuns la un acord și există respect la nivel de cluburi, așa ar trebui să se întâmple și cu Dinamo. Dacă ne-ar da 8000 de bilete, ar fi dominați și nu cred că acceptă.

Dinamo e o echipă foarte bună, care joacă, care dezvoltă jocul foarte bine. Eu am 28 de puncte, mai sunt 30. Dacă mai facem 16, suntem în play-off.

Nu îmi doresc să pierd, orice punct este important, iar la final se numără bobocii. Suntem ca la fabrică, muncești și la final îți iei dividentele. Suntem și în sferturile Cupei, unde avem prima șansă. Iar în campionat vedeți că suntem la un punct de play-off”, declară Marius Șumudică.