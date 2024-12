Sport Cupa României. Rapid - CFR Cluj, 0-2. Marius Șumudică a anunțat că începe să dea afară din jucători







Cupa României. Rapid a fost învinsă, joi, în Giulești, de CFR Cluj, scor 0-2, într-o confruntare disputată în cea de-a doua competiție internă. Un meci modest făcut de oamenii lui Marius Șumudică, care s-au calificat, totuși, în faza sferturilor de finală, împreună cu echipa din Gruia. CFR Cluj o va înfrunta pe Universitatea Craiova, în timp ce Rapid va primi replica formaţiei de ligă secundă Metalul Buzău.

Cupa României. FC Rapid Bucureşti - FC CFR 1907 Cluj 0-2 (0-1), Giuleşti Superbet Arena - Bucureşti

Au marcat: Mohammed Kamara (17), Alin Fică (81). Arbitru: Szabolcs Kovacs (Carei); arbitri asistenţi: Vasile Marinescu (Bucureşti), Adrian Vornicu (Iaşi); al patrulea oficial: Andrei Antonie (Bucureşti) Observator: Andrei Ioniţă (Bucureşti) - CCA, Daniel Miodrag Mihai (Bucureşti) - FRF.

„Mi-am dorit să câștig, am făcut un meci bun, consistent. Am avut ocazii, dar dacă nu marcăm, e greu. Am avut ocazie 1 la 1 cu portarul. CFR a ajuns periculos la poartă o dată, a dat gol, apoi a profitat e o greșeală flagrantă. Ne-am calificat, asta e cel mai important.

Vom juca cu Metalul Buzău, dacă nu mă înșel, în deplasare. Eu am vrut să câștig, și egalul era bun, am fi jucat acasă. Noi am demonstrat că am vrut să câștigăm. Nu pot să le spun să se dea la o parte, nu e profesionist. Am avut ocazii. Dacă egalam la ocaziile respective, ce aș fi făcut? Le-aș fi spus să se dea la o parte?”, a spus Marius Șumudică, antrenorul giuleștenilor, conform Digi Sport.

Șumudică va renunța la mai mulți jucători

Tehnicianul a vorbit și despre schimbări, la nivel de lot, produse în această iarnă. Vor fi fotbaliști la care Șumudică va renunța. „Unii trebuie să-și facă bagajele, nu se ridică la nivelul Rapidului și trebuie să plece. O să vedeți, nu vor face parte din lotul deplasat în cantonamentul din Dubai și vor fi pe lista de transferuri”.

Tot joi, FC Botoşani a trecut de Ceahlăul Piatra Neamț cu 1-0, în deplasare, , iar CS Afumaţi a dispus de CFC Argeş cu 2-0.