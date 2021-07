CFR Cluj a avut o prestați jalnică, marți, în returul „dublei” cu bosniacii de la Borac Banja Luka, în fața cărora au pierdut cu scorul de 1-2. Confruntarea a contat pentru turul 2 preliminar al Ligii Campionilor. În tur, campioana României trecuse de cea a Bosniei și Herzegovinei cu 3-1. Ardelenii au fost salvați de faptul că, din acest sezon, 2021 – 2022 nu mai funcționează regula golului marcat în deplasare.

CFR nu se poate încurca de campioana Gibraltarului

Pentru că, în acest caz, ar fi fost eliminați. Gazdele au condus cu 20 după 90 de minute, s-a ajuns în prelungiri, acolo unde Alex Chipciu și-a salvat echipa de la o mare rușine. În turul al 3-lea, campioana Ligii I are o misiune ușoară. Pentru că va înfrunta câștigătoarea campionatului din Gibraltar, Lincoln Red Imps.

Antrenorul Mariuș Șumudică a fost un care de nervi după meciul cu Borac. „În primul rând vreau să felicit publicul de aici. Mi-aș dori să am un public la fel la Cluj, mi-aș dori să am suporterii alături de mine pentru că azi s-a văzut clar ce înseamnă aportul lor. La unele decizii ale arbitrilor s-a văzut presiunea pusă de public, dar toată poate să greșească.

Cred că s-a calificat echipa mai bună, am jucat un fotbal bun. Trebuia să închidem calificarea din manșa tur, când am avut o sumedenie de ocazii. Și acum, mi-a spus secundul că am avut nouă ocazii mari și două bare. Ăsta e fotbalul, trebuie să joci până în ultimul minut. Vreau să scot în evidență dorința jucătorilor de a se califica. Acum trei zile am jucat Supercupa și nu am avut probleme fizice”, a spus antrenorul CFR-ului, care a continuat.

Marius Șumudică dă vina pe ghinion

„Sunt antrenorul acestei echipe de o lună, în care am jucat trei meciuri oficiale, dar niciodată în viața mea nu am avut atâtea ocazii de a marca. Și sunt antrenor de 17 ani. Am făcut un calcul. Cu Banja Luka acasă, în Supercupă și acum am avut peste 30 de situații de a marca. Ceea ce înseamnă că echipa joacă. Eu îi duc până acolo, iar acolo trebuie să fim mai concentrați. Am marcat un gol superb de la distanță, dar nu am înscris de la 2-3 metri.

Am crezut că suntem calificați de la Cluj și am stat în spatele diferenței de două goluri. Dar în 2-3 minute am luat două goluri. După aceea am controlat jocul.”