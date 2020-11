Cunoscutul sociolog a explicat în emisiunea „Dosare de presă”, pe evz.ro, că, în 1986, a intrat la Facultatea de Filosofie în primii 10, doar cu materia studiată în liceu. Marius Pieleanu le-a adus un elogiu profesorilor săi de Istorie și Filosofie din liceu.

„Eu dacă eram la Alexandria acum, aveam 16 ani și eram la liceu, doar cu ceea ce profesorii îmi transmiteau… Admiterea mea au fost la Filosofie și Istorie: Istoria României și Filosofia, manualul de clasa a XII-a. Prin urmare, … acum, doar cu informațiile pe care le căpătam de la profesorii mei, eu nu intram niciodată la Facultatea de Filosofie.

Ce vreau să spun… Am fost 15 pe loc. Puținele avantaje ale repartizării guvernamentale era că, la Alexandria, fiind și relativ aproape de București, mai ajungeau profesori buni. Adică, șefi de promoții. Așa am avut eu șansa să am un profesor de Istorie adevărat, de la Iași, de la Universitatea Cuza, profesorul Moraru, Dumnezeu să-l ierte! Că nu mai e, care știa carte.

Eu nu vreau să jignesc pe nimeni, dar eu, făcând și Istorie multă în facultate, mulți dintre profesorii pe care eu i-am avut la Universitate erau mult mai slabi decât profesorul meu de istorie din liceu. După cum profesorul meu de Filosofie, Dan Petrache, a murit și el, Dumnezeu să-l ierte!, era genial. Citea Aristotel și Platon în greacă veche.

Vorbea latină, greacă veche…, nu mai spun limbile moderne, franceză, engleză, germană. Citea „Sein und Zeit” în germană („Ființă și timp”, lucrarea cea mai importantă a lui Martin Heidegger, n.e.). Era unul dintre vârfurile uriașe ale filosofiei românești. Ăsta mai era unul dintre puținele beneficii ale sistemului ăsta de repartiții: că mai ajungeau și în țară profesori buni”, a dezvăluit profesorul Pieleanu.