Se cutremură Justiția! Acuzațiile sunt devastatoare pentru Kovesi. Se cere intervenția procurorului general

Istoricul Marius Oprea l-a informat pe procurorul general al României, Bogdan Licu, că mai multe documente ale fostei Securități ar fi fost distruse cu aprobarea Laurei Codruța Kovesi.





Marius Oprea i-a trimis procurorului general al României, Bogdan Licu, o scrisoare deschisă, în care-i aduce la cunoștință că mai multe documente ale fostei Securități, aflate la PÎCCJ, ar fi fost distruse cu aprobarea Laurei Codruța Kovesi, pe vremea când era procuror general. Prin urmare, istoricul solicită inițierea unei anchete.

„Scrisoare deschisă Domnului procuror general interimar Bogdan Licu, Domnule procuror general, la o discuție pe care am avut-o cu dumneavoastră (dar la care mai participau și mulți alți reprezentanți ai societății civile, deci nu era nici timpul și nici locul pentru a intra in detalii) v-am înștiințat în legătură cu distrugerea unor documente din arhivele fostei Securități, aflate în păstrarea Ministerului Public. Dumneavoastră ați spus că veți verifica, iar eu că voi reveni cu detalii. În ceea ce mă privește, revin cu aceste detalii, cu atît mai mult cu cît am aflat între timp că Direcția Parchetelor Militare infirmă că s-ar fi dat vreodată dispoziții de distrugere a unor documente.”, se arată în scrisoarea lui Marius Oprea, postată pe Facebook.

Potrivit istoricului, în septembrie 1999, când era consilier al președintelui Emil Constantinescu, când pregătea o ședință cu factorii responsabili care aveau în păstrare arhivele fostei Securități, i-a atras atenția acestuia că „aceste arhive se află nu numai la Serviciul Român de Informații și la Serviciul de Informații Externe, cum îndeobște se credea și că în 1990, în urma unei Hotărîri de Guvern cu numărul 1134/1990, semnată de primul ministru Petre Roman, dar rămasă multă vreme nepublicată (a apărut abia în Monitorul Oficial nr. 151, din 2 iulie 1992), Ministerul Justiției și Ministerul Public (Parchetul General) au primit în păstrare o mare parte din arhivele fostei Securități. În cazul Parchetului General, aceste dosare erau prevăzute la articolul 2 al HG („dosarele în care urmărirea penală a fost întreprinsă de fostele organe de securitate şi în care s-a hotărît ca persoanele cercetate să nu fie trimise în instanţă”), dar acolo au ajuns și o serie de dosare instrumentare de foști procurori militari, în conlucrare cu organele de securitate, care s-au soldat inclusiv cu condamnarea la moarte și executarea inculpaților.”

La acea ședință de la Cotroceni ar mai fi luat parte și fostul procuror general Mircea Criste, care a prezentat date conform cărora la acea vreme, la Parchetul General se aflau, în urma prevederilor HG 1134/1990 dosare privind următoarele categorii de cazuri:

- 18.445 cazuri închise prin achitare ori clasarea cazului

- 6.450 de scoateri de sub urmărire penală

- 571 cazuri în care s-a declinat cercetarea către alt organ

