Marius Lăcătuș, legenda Stelei, a vorbit despre performanța reușită de „roș-albaștri”, la data de 7 mai 1986. Atunci când echipa din Ghencea a câștigat Cupa Campionilor Europeni, după o victorie în finala cu FC Barcelona, scor 2-0 după executarea loviturilor de departajare. „Fiara” a transformat de la 11 metri, așa cum a făcut-o și Gabi Balint.

Emeric Ienei sau Florin Halagian? Răspunsul dat de Marius Lăcătuș

S-a tot discutat despre antrenorul care a avut cel mai mare merit în realizarea marii peformanțe. Florin Halagian, tehnician care a trecut o scurtă perioadă prin Ghencea, în 1984, contribuind la nașterea acelei echipe excepționale sau Emeric Ienei, omul care i-a urmat „Armeanului” și a stat pe banca tehnică la Sevilla. Întrebat despre această polemică, Marius Lăcătuș a spus.

„Ienei! Cel mai bun antrenor român! Eu am lucrat cu mulți, dar rezultatele vorbesc. Nea Imi a reușit alături de noi să câștige Cupa Campionilor, altul n-a făcut-o! Întotdeauna eu le-am mulțumit tuturor pentru că de la fiecare am învățat câte ceva. Fiecare avea un mod de a gândi fotbalul și, slavă Domnului!, am avut antrenori de la care am putut învăța”, a afirmat Marius Lăcătuș în emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” de la gsp.ro.

„Meritul principal al câștigării este al lui nea Imi, nea Florin a avut o perioadă scurtă la dispoziție”

„Știu povestea… Eu cred că principalul merit îl are cel care a adus acești jucători la echipă, iar acest lucru l-a făcut nea Ion Alecsandrescu. Fără dânsul, Dumnezeu să-l ierte!, nu cred că puteau fi aduși acești jucători. Dacă nea Ion voia să aducă un jucător, îl aducea! Și dânsul i-a adus pe toți. Apoi, meritul principal al câștigării este al lui nea Imi, nea Florin a avut o perioadă scurtă la dispoziție. A stat doar șapte etape, era greu să formezi o echipă puternică, una”, a mai spus „Fiara”, care a continuat:

„Poate li s-a cerut părerea antrenorilor, dar când a venit domnul Halagian au venit Bărbulescu, Bumbescu, Radu II și Loți. Îmi aduc aminte și-mi pare rău că spun asta, dar Ilie, Dumnezeu să-l ierte!, când a auzit că vine Halagian antrenor n-a vrut să mai vină la Steaua. Dar până la urmă, nea Ion l-a convins. Artizanul Stelei din 1986 este Ion Alecsandrescu!”