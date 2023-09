Marius Elisei, din nou îndrăgostit! Noua cucerire i-a cunoscut fiica

Deși, au pus punct mariajului după o relație de 10 ani, Marius Elisei și Oana Roman au avut mai multe tentative de a se împăca, însă, într-un final au decis să pună capăt mariajului.

Se pare că noua cucerire a lui Elisei l-a făcut să uite complet de fosta soție. Bărbatul susține că și-a găsit o nouă iubită, care ar fi iubirea pe care a căutat-o dintotdeauna.

Marius Elisei s-a afișat pe rețelele de socializare cu noua cucerire. Ba mai mult, acesta a precizat că este fericit alături de noua parteneră și dorește ca povestea de dragoste să fie una discretă.

„Nu mă mai întrebați de Oana, vă rog eu frumos. Despre ea o întrebați pe ea. Da, iubesc din nou, am o altă relație și simt că acum am tot ceea ce îmi doresc, multă liniște și fericire, altceva nu-mi mai doresc. Numele ei e secret. Nu are nicio relevanță numele ei, contează că eu mă simt bine și sunt foarte fericit”, a declarat Marius Elisei.