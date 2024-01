Marius Bulancea, un apropiat al lui Kovesi, solicită CSM încetarea activității la DNA

Marius Bulancea solicită încetarea activității la DNA. Cererea de plecare din DNA vine la scurt timp după ce Klaus Iohannis a numit-o pe Mihaiela Moraru-Iorga, în funcția de procuror-șef al Secției pentru Combaterea Corupției. Acesta a instrumentat o serie de dosare celebre, considerate politice, în timpul mandatului lui Kovesi.

Potrivit jurnal.ro., Secția pentru Procurori de la CSM se reuneşte, astăzi, începând cu ora 11.00, într-o ședință ordinară. Procurorii trebuie să decidă asupra cererii formulate de procuror de încetare a activității la DNA – Structura Centrală. Bulancea a fost considerat mână dreaptă a fostei şefe Laura Codruța Kovesi.

Procurorul figura doar cu numele la DNA, deoarece, din 2020, el s-a mutat la Luxemburg. Concret, în 21 ianuarie 2020, aceeași Secție pentru Procurori de la CSM a aprobat solicitarea înaintată de Parchetul European (EPPO) de detașare la Luxemburg a lui Marius Bogdan Bulancea. Cererea a fost formulată încă din data de 10 ianuarie 2020 de către Laura Codruța Kovesi, care a solicitat, la vremea respectivă, detașarea procurorului Bulancea în funcția de „law officer” la EPPO, pentru o perioadă de trei ani.

Tot CSM a hotărât aprobarea detașării lui Bulancea la EPPO

În solicitarea oficială, Kovesi arăta atunci că Marius Bogdan Bulancea a fost admis, în urma unei proceduri de selecție, „în raport cu atribuțiile specifice acestei funcții în cadrul EPPO, în special de operaționalizare și funcționare a acestei structuri de parchet”.

De asemenea, se preciza că DNA și-a exprimat un punct de vedere favorabil acestei detașări. Ca urmare, cu unanimitate de voturi, Secția pentru Procurori de la CSM a hotărât aprobarea detașării lui Marius Bogdan Bulancea la EPPO, pentru o perioadă de trei ani.

La data de 6 decembrie 2022, EPPO a revenit către CSM cu o nouă solicitare privind prelungirea detașării lui Marius Bulancea, de data aceasta pe poziția de „Head of Operations and College Support”, până la data de 15 februarie 2024. CSM, cu unanimitate de voturi, a aprobat prelungirea detașării, din 1 februarie 2023, până în 15 februarie 2024.

Marius Bulancea primeşte 114.000 de euro pe an

Aceste detașări au însemnat pentru Marius Bulancea un plus sensibil la salariul de procuror. Conform declarației de avere din 1 iunie 2015, în calitate de consilier al șefului DNA, Marius Bogdan Bulancea a încasat, în anul fiscal anterior, de la DNA, un salariu de 130.350 de lei pe an. În 2017, salariul de procuror DNA al lui Bulancea era declarat la 139.123 de lei pe an. În 2018, acesta menționat un salariu anual de 221.456 de lei.

În 2019, un salariu anual încasat de la DNA de 218.447 de lei. În 2021, când deja avea un an de EPPO, Bulancea scrie că, în anul fiscal anterior, a încasat de la DNA 74.323 de lei pe an, dar de la EPPO a câștigat 59.961 de euro pe an. În 2022, Marius Bogdan Bulancea a încasat de la DNA un salariu anual de 60.894 de lei, în timp ce de la EPPO a încasat 97.369 de euro pe an. În 2 iunie 2023, rezultă un salariu anual încasat de la EPPO de 114.222 de euro, în timp ce de la DNA a încasat 45.840 de lei.

Dosare celebre, instrumentate de Marius Bulancea, soldate cu clasare sau prescripție

Marius Bulancea este cunoscut în sistem nu doar pentru apropierea sa de Laura Codruţa Kovesi, ci şi pentru dosarele întocmite. El a instrumentat celebrul dosar al OUG 13, desființat de CCR și clasat, în cele din urmă.

Acest dosar a stat la baza cererii formulate de Tudorel Toader de revocare a lui Kovesi de la conducerea DNA. A instrumentat dosarul împotriva fostului procuror general al României Tiberiu Nițu, cauză clasată, dar care a reușit scoaterea din funcție a lui Nițu, pentru a-i face loc lui Augustin Lazăr.

Marius Bulancea este procurorul care a instrumentat celebrul dosar al fraudării campaniei electorale prezidențiale a lui Traian Băsescu din anul 2009, în care au fost judecate Ioana Băsescu și Elena Udrea. Anul trecut, ÎCCJ a încetat procesul penal, pentru că faptele s-au prescris.