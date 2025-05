Social Marius Budăi, despre pensiile românilor și necesitatea eliminării plafonului de 9,4% din PIB







Marius Budăi, fostul ministru al Muncii, a vorbit despre situația economică a României și a adus în prim plan o problemă majoră legată de pensiile românilor. El a subliniat că pensiile din sistemul public vor ajunge în acest an la 9,84% din PIB, conform estimărilor realizate de Casa Națională de Pensii Publice și experții Băncii Mondiale. Budăi a subliniat că aceste cifre confirmă necesitatea eliminării plafonului de 9,4% din PIB pentru pensii, impus anterior în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Marius Budăi, despre pensii

Potrivit estimărilor oficiale, ponderea cheltuielilor cu pensiile în PIB va continua să crească în anii următori.

„Pensiile din sistemul public ajung anul acesta la 9,84% din PIB!”, arată fostul ministrul.

„Proiecțiile făcute de specialiștii Casei Naționale de Pensii Publice împreună cu experții Băncii Mondiale, consultantul Ministerului Muncii pentru noua lege a pensiilor, arată că evoluția cheltuielilor cu pensiile în PIB este următoarea:

anul 2026 – 10,22 %;

anul 2027 – 10,41%;

anul 2028 – 10, 58%;

anul 2029 – 10,92%;

anul 2030 – 11,19%

Acum înțelegeți de ce am insistat atât de mult pe lângă Comisia Europeană, când am fost ministru al Muncii, pentru eliminarea plafonului de 9,4% din PIB pus pentru pensii, în PNRR? Și bine că am reușit, și asta pentru părinții și bunicii noștri!”, afirmă Budăi.

Aspect important pentru români

Fostul ministru a subliniat că a insistat pe acest aspect în dialogul cu oficialii Comisiei Europeană.

„Celor cărora li se va părea mult, vă spun doar atât: media europeană este de 13% din PIB pentru pensii! Și încetați să mai blamați seniorii României, încercați să nu mai învrăjbiți tinerii cu părinții și bunicii lor!”, a încheiat el.

Recent, fostul ministru al Muncii, a declarat că eliminarea plafonului a fost obținută cu mari eforturi, însă această victorie este în beneficiul pensionarilor români.

Nicușor Dan, promisiuni legate de pensiile românilor

Cu puțin timp înainte de preluarea mandatului de președinte l, Nicușor Dan a afirmat că nu există șanse ca pensiile să fie reduse. De asemenea, el a promis că acestea vor fi indexate în funcție de rata inflației și regularizate, însă doar după ce deficitul bugetar va scădea.

Pentru a asigura plata pensiilor, statul român a împrumutat sume importante. În acest an, datoria pentru plata pensiilor a ajuns la 40 de miliarde de lei în 2025.