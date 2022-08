Marius Budăi a pus ochii pe banii din Pilonul 2. „Deficitul la bugetul de pensii este exact cât virăm către Pilonul 2”

Deficitul bugetului de pensii pentru anul în curs se ridică la 12 miliarde de lei, echivalentul sumei virate de contribuabili la Pilonul 2 de pensii, spune Marius Budă, ministrul Muncii și Protecției Sociale. Salariații cu vârste de până la 35 de ani sunt obligați să contribuie la Pilonul 2 de pensii, adminsitrate privat, în baza unei legi adoptate în perioada 2004 – 2005.

„Estimarea de deficit la bugetul de pensii pe anul acesta este 12 miliarde, exact cât virăm noi către Pilonul 2. Estimarea este de aproximativ 12 miliarde, vom vedea la sfârşit pe execuţia bugetară, exact cât virăm către Pilonul 2. Nu vreau să creez o ştire de aici, că a spus Budăi că nu mai virăm către Pilonul 2, este exclus aşa ceva, este o lege”, a declarat Budăi.

Scandalurile cu Pilonul 2

Cel mai mare scandal legat de Pilonul 2 de pensii a izbucnit în 2017, când Ionuț Mișa, desemnat de PSD pentru Ministerul Finanțelor, a declarat că pensiile private obligatorii se vor desființa. „Pilonul II de pensii se va desființa și banii se vor întoarce la cei care ai cotizat la Pilonul II, ei având posibilitatea să opteze pentru bugetul asigurărilor sau pentru Pilonul III, privat. Vor opta între posibilitatea de a li se administra banii de către stat sau de către un privat”, spunea atunci Ionuț Mișa

Ulterior, politicianul PSD a revenit și și-a retractat afirmațiile: „Nu am declarat că voi susține desființarea Pilonului II de pensii. Nici nu am în intenție să fac acest lucru. Nu există în programul de guvernare această măsură. Am răspuns unei întrebări, care probabil a fost interpretată greșit în legătură cu posibilitatea naționalizării Pilonului II de pensii”.

Un an mai târziu, scandalul s-a reaprins după ce un parlamentar PSD a publicat, în premieră, „date și studii” despre Pilonul 2 de pensii, pe care le atribuia Guvernului și potrivit cărora „pentru un român ar fi mai convenabil să nu mai contribuie la Pilonul 2 de pensii”. Iar ministrul de atunci al Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a anunțat că în Guvern s-a „bătut în cuie” ca Pilonul 2 de pensii să devină opțional și toți angajații să poată alege dacă mai cotizează la Pilonul 2 de pensii sau dacă își varsă toate economiile în bugetul de stat.

Iar, recent, după ce criza energiei și războiul din Ucraina au făcut ca randamentele fondurilor de pensii private din Pilonul 2 să scadă, acestea au fost din nou sub atac, și din partea statului, care prin ASF acuza administratorii de lăcomie, și din partea sindicatelor, care și-ar dori ca procentul de contribuție pentru pensiile private obligatorii să nu mai crească și banii să rămână la bugetul de stat, pentru a putea fi majorate pensiile aflate acum în plată.

Scandalul s-a mai domolit după ce președintele Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR), Radu Crăciun, a anunțat că 40% din pierderile fondurilor au fost deja recuperate în doar două săptămâni.

Budăi nu vrea să spună care ar fi diferența de pensie între cei ce contribuie la Pilonul 2 și cei ce nu o fac

Ministrul Muncii a evitat să răspundă care sunt diferențele între sumele pe care le primește un pensionar care contribuie doar la Pilonul 1, comparativ cu un altul care cotizează și la Pilonul 2. „Nu pot să spun cât voi avea eu, când voi ieşi (la pensie – n. red.). Sunt ani în care vom contribui. Nici din Pilonul 1 nu poţi să ştii. Se schimbă acum, nu va mai fi punct de pensie, va fi valoare punct de referinţă”, a declarat Marius Budăi.

Ministrul Muncii a exclus ipoteza în care s-ar face presiuni pentru a menține Pilonul 2 de pensii în funcțiune. El a spus că sumele acumulate în Pilonul 1 de pensii – bugetul adminsitrat de stat – nu impactează cu cele din Pilonul 2 – pensiile private.

„Nu, exclus. Este o lege dată în România din 2004 – 2005. Nu e politica Ministerului Muncii la Pilonul 2. În primul rând, ASF trebuie să vină cu soluţiile necesare. Noi nu suntem afectaţi în Pilonul 1 în virarea contribuţiilor către Pilonul 2. Deci pensia noastră nu este diminuată de transferul contribuţiilor către Pilonul 2. Asta am fost informaţi clar, de atunci”, a declarat Marius Budăi, conform Antena 3.

Sistemul de pensii obligatorii administrate privat, din Pilonul 2, este reglementat prin Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, cu modificările şi completările ulterioare.

Aceste contribuții sunt obligatorii pentru persoanele în vârstă de până la 35 de ani, care sunt asigurate potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare şi contribuie la sistemul public de pensii.