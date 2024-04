Monden Mărirea și decăderea lui Alain Delon. Cum a ajuns să trăiască actorul francez







Alain Delon, în vârstă de 88 de ani şi grav bolnav, a fost plasat sub tutelă consolidată. Astfel, acesta nu mai are posibilitatea de a decide asupra contului bancar și a bunurilor pe care le deține. Hotărârea a fost luată de un judecător de la un tribunal specializat în litigii care privesc protecţia persoanelor.

Alain Delon nu mai are libertatea de a-și gestiona averea

Actorul francez a fost pus sub protecție juridică încă din luna ianuarie. Pe numele său a fost desemnat un reprezentant legal, care are datoria de a se asigura că Alain Delon are parte de îngrijirea medicală necesară. Această măsură a fost transformată într-o tutelă consolidată. Conform deciziei, renumitul actor nu mai are libertatea totală de a-şi gestiona bunurile şi deciziile legate de aspectele medicale care îl privesc.

Responsabilitatea administrării contului său bancar a fost preluată de un tutore legal. Acesta ar urma să controleze toate cheltuielile făcute pe numele actorului.

Război pe avere

De la începutul lunii ianuarie, cei trei copii ai celebrului actor sunt implicați într-un conflict deschis. Aceștia nu reușesc să ajungă la o hotărâre comună legată de moștenire.

Fiecare dintre copiii lui Alain Delone susțin că se vor ocupa de îngrijirea lui, având în vedere că starea sa de sănătate s-a deteriorat după accidentul vascular suferit un 2019.

Alain Delon este grav bolnav

Cei doi fii ai actorului, Anthony, în vârstă de 59 de ani, şi Alain-Fabien, în vârstă de 29 de ani,spun că părintele lor este manipulat de sora lor, Anouchka. Mai mult, aceștia o acuza pe femeia în vârstă de 33 de ani că le-ar fi ascuns starea de sănătate a tatălui lor. Scandalul a fost mutat în instanță. Anouchka Delon i-a dat în judecată pe cei doi fraţi ai săi după ce aceștia au făcut publică o conversație dintre ea şi tatăl ei. Procesul urmează să aibă loc în aprilie 2025 la Paris.