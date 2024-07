Marine Le Pen își cosmetizează înfrângerea. Victoria și preluarea guvernării se amână pe data viitoare

Franța. Marine Le Pen, președinta de facto a partidului Rassemblement national (RN), de extremă dreaptă, a pierdut puterea printre degete. Cotată cu prima șansă, în alegerile anticipate din Franța, RN a picat pe locul trei după cel de-al doilea tur.

Extrema dreaptă franceză nu a reușit să confirme sondajele de opinie care o dădeau câștigătoare a alegerilor anticipate. RN a căzut pe locul trei, după ce electoratul s-a mobilizat și a votat pentru formațiunile de stânga.

La finalul turului de scrutin, lidera Rassemblement national (RN) a susținut un discurs în care a încercat să ascundă rezultatul dezastruos. Cotați ca Favoriți, Marine Le Pen și partidul său au pierdut puterea printre degete. În discursul său, Le Pen a afirmat că victoria se amână și că numărul susținătorilor săi este în creștere.

„Mareea creşte. Ea nu s-a ridicat suficient de sus de data asta, dar continuă să crească şi, în consecinţă, victoria noastră este doar amânată. (...) Am prea multă experinţă ca să fiu dezamăgită de un rezultat prin care ne dublăm numărul de deputaţi”, a declarat Marine Le Pen la TF!.

Ea și-a îmbărbătat susținătorii dezamăgiți de rezultat spunând că noua Adunare Naţională este „neguvernabilă”, iar acest lucru îi va crea probleme lui Emmanuel Macron.

Conform estimărilor după încheierea votului, partidul lui Marine Le Pen va avea între 120 și 162 de deputaţi. Aceasta după ce în primul scrutin a obținut 89 de mandate. Cu acest număr de parlamentari, RN cade pe locul trei. Pe primul loc se clasează Noul Front Popular (NFP) de stânga cu 172 - 215 deputaţi. Partidul lui Le Pen este depășit și de tabăra lui Emmanuel Macron creditată cu un număr de 150-180 de deputaţi.

BREAKING: In France, the post-election riots have started. pic.twitter.com/sYkBiglrZy

— The General (@GeneralMCNews) June 30, 2024