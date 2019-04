Marina militară rusă ar putea trimite la fier vechi singurul portavion pe care îl are în exploatare

Singurul portavion aflat în dotarea marinei militare ruse, Amiral Kuznetsov, ar putea fi dezafectat dacă Ministerul Apărării de la Moscova și industria de profil nu rezolvă problema înlocuirii docului uscat plutitor de tip PD-50 necesar pentru a finaliza repararea navei, susține un reportaj publicat de ziarul Izvestia, care citează o sursă în marina rusă.





Sursa, care a dorit să își păstreze anonimatul, susține că marina rusă are în vedere dezafectarea prematură a singurului său portavion, după ce docul uscat plutitor PD-50, în care se afla vasul, s-a scufundat. Anul trecut, un doc uscat plutitor în care se afla vasul Amiral Kuznetsov, s-a scufundat în urma unei defecțiuni a alimentării cu energie electrică, cauzând căderea unei macarale pe puntea portavionului. Mai mulți muncitori de la atelierul de reparații a ambarcațiunii militare au fost răniți n același incident. În plus, puntea de decolare / aterizare a navei a fost grav avariată, apărând o gaură de 4 × 5 metri. În prezent, cel mai mare vas de suprafață al marinei rusești își așteaptă soarta lângă șantierul naval de reparații numărul 35 din Golful Kola, lângă Murmansk. Rusia nu dispune de un înlocuitor adecvat pentru docul PD-50 construit în Suedia în anul 1980, la comanda marinei sovietice. De-a lungul ultimelor decenii, Amiral Kuznetsov a trecut prin mai multe incendii, reduceri bugetare, inclusiv accidente care au dus la distrugerea cazanelor cu abur. Este atât de nesigur încât s-a luat decizia ca un remorcher să se afle pe urmele sale de fiecare dată când efectuează o călătorie mai lungă. Amiral Kuznetsov (crucișător greu cu aeronave, conform clasificării ruse) a fost comandat în 1990, fiind moștenit de Rusia după destrămarea URSS. Numele inițial al navei era Riga; a fost lansat sub denumirea de Leonid Brejnev, fiind testat pe mare ca Tbilisi și, în cele din urmă, a fost numit Amiral Flota Sovetskogo Soyuza Kuznetsov după amiralul flotei Uniunii Sovietice Nikolay Gerasimovich Kuznetsov. În anii imediat următori războiului rece, a efectuat doar șase ieșiri pe mare (1991-2015). În 2009, un accident la sistemul electric s-a soldat cu decesul unui membru al echipajului, pe coasta Turciei. Cu toate acestea, autoritățile ruse au forțat în mod repetat nava, astfel că o misiune din 2016, în apropiere de coasta Siriei, a dus la pierderea a două avioane în doar trei săptămâni.

