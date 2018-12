Poveste SFÂȘIETOARE a lui Marilyn Monroe. Au făcut o DESCOPERIRE DUREROASĂ. „Cea mai mare dorinţă a lui Marilyn a fost aceea de a...”

Marilyn Monroe este una dintre cele controversate și iubite actriţe din istoria Hollywoodului. Cu toate că de la decesul ei învăluit în mister au trecut decenii, poveştile despre persoanlitatea complexă şi zâmbetul fermecător al actriţei au trecut testul timpului.





Viaţa lui Marilyn Monroe a devenit încă odată subiect de discuţie şi controversă datorită celui mai nou documentar care se avântă în lumea actriţei. Filmul se numeşte Marilyn Monroe For Sale şi a fost lansat pe 23 decembrie, potrivit dailymail.co.uk.

„Cea mai dureroasă descoperire a fost realizarea faptului că cea mai mare dorinţă a lui Marilyn a fost aceea de a-şi face o familie. Tot ce Marilyn îşi dorea în viaţa asa era să aibă un copil”, a confirmat Marion Collyer, care a jucat în filmul Some Like it Hot alături de aceasta.

Puţini cunosc faptul că ea era însărcinată în timp ce filmările pentru filmul numit anterior aveau loc. Din nefericire, actriţa a avortat spontan, lucru care i-a adus tristeţe profundă şi a atras după sine sfârşitul mariajului cu Arthur Miller.

Victor Becali a ajuns de urgență la spital! Ce s-a întâmplat

Pagina 1 din 1