Marilor noștri strategi în închiderea minelor le-a pus Dumnezeu frână

Guvernul Cioloș a decis ca exploatările miniere Lonea si Lupeni vor intra în program de închidere, iar Valea Jiului va rămane doar cu două unități miniere. Umflat în pene, Ministerul Energiei a anunțat măsura de salvare a Complexului Energetic Hunedoara. Ca o paranteză, în acest Complex Energetic s-au împletit mereu interesele politicienilor, indiferent de formațiunea de la putere, PSD sau PNL și, iată, în 2016, și a tehnocraților lui Cioloș.

Fix ca în 2012, când PSD a înființat Complexul Energetic Hunedoara, cu sediul la Petroșani, și decizia ministrului din 2016 a fost ca să se mențină în activitate minele Livezeni și Vulcan, respectiv menținerea a două grupuri de la Termocentralele Mintia si Paroșeni. Sunt incluse însă în programul de închidere minele Lonea și Lupeni.

Interesant este că în documentul Strategiei Energetice se arată că huila extrasă de la minele care vor rămâne, Livezeni și Vulcan, nu va fi suficientă și că este nevoie de importuri pentru producerea energiei electrice și termice. Concluzia a fost și ea menționată în document: rezervele de huilă din România sunt imposibil de exploatat în condiții de eficiență economică.

Și am ajuns în 2021, cu Termocentrala Mintia închisă și pregătită de vânzare, posibil și ca fier vechi. Obiectiv strategic al statului, pentru această termocentrală ministrul Virgil Popescu nu a găsit soluție de salvare. Parcă într-o declarație de anul trecut zicea că termocentrala a ajuns în faliment din cauză că a fost jefuită. De cine, cum, când, dacă a sesizat vreo autoritate a statului să facă anchetă, că doar și în 2020 era ministru, nu ne-a mai spus.

Ce să zicem, strategia energetică o fi ea a statului, dar uite că poate să nici nu fie!

Comisia Europeană ne-a transmis că trebuie să închidem minele de cărbune, că-s probleme cu mediul. Să se pună lacăt, așa cum s-a pus cu mulți ani în urmă și pe minele de unde se extrăgea cupru, magneziu, zinc, calcar, dolomită și alte minereuri de metal.

A venit invadarea Ucrainei de către Rusia și Comisia Europeană s-a confruntat cu marea problemă a gazului venit de la ruși. Și a schimbat strategia, gândind să asigure independența Europei de combustibilii exportați de țara lui Putin. Aici a intrat și România, lăsată să exploateze din nou cărbune.

Comisia Europeană anunța, în ianuarie, că aprobă un ajutor de restructurare de până la aproximativ 2,7 miliarde euro pentru Complexul Energetic Oltenia. Banii vor fi folosiți pentru modernizare și repunerea în funcțiune a acestui complex. Așa cum zicea ministrul Energiei, Virgil Popescu, la începutul acestei luni, când a redescoperit Strategia energetică: „În România nu se redeschid alte mine ci, așa cum a anunțat și premierul, se va crește capacitatea de extracție a cărbunelui la Complexul Energetic Oltenia”.

Complexul Energetic Oltenia este compania care, în acest moment, are concesionate minele din bazinul Olteniei, plus cele trei termocentrale pe lignit: Turceni, Rovinari și Craiova. Statul român prin Ministerul Energiei deține 77,151% din acțiuni, iar Fondul Proprietatea SA are 21,559%. Deci statul are și interes, și bani, și „liber” de la Comisia europeană și de la ONG-urile de mediu, și nici n-a apucat să facă praf minele și termocentralele. Mama ministrului Dan Vîlceanu va fi o beneficiară serioasă fiindcă de ani de zile firma sa furnizează produse către Complexul Energetic Oltenia.

Am putea spune că Marilor noștri strategi în închiderea minelor le-a pus Dumnezeu frână, spre norocul românilor, dar și al conturilor unora dintre ei!