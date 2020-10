”Am spus că iau cearșafurile și le dau foc dacă nu se întâmplă niște lucruri. Am știut să mă descurc și acolo. Eu nu aveam nicio problemă, pur și simplu s-a dat un ordin de către comandat în care spunea că indiferent câte neveste ai și câți copii ai, doar la un singur telefon trebuie să vorbești, luându-i drepturile omului să vorbească cu familia lui. Cum să stea toate soțiile si copiii într-o cameră? Am zis, măi fraților, sunteți nebuni? Păi cum să se poată așa ceva! Eu nu eram afectat. Dar le-am spus că nu mă interesează de mine, nu aveți dreptul să dați acest ordin. Le-am spus că eu pot să fac greva foamei, pot să iau cearșaful și îi dau foc pe geam, fac greva foamei. Ce puteți să-mi faceți? Dacă vreți să mă bateți, băteți-mă! Așa fac toți oamenii mari din lume, așa s-au comportat când erau niște nedreptăți, să te bați și pentru alții”, a povestit Marian Vanghelie în emisiunea ” a povestit fostul primar în emisiunea menţionată mai sus.

Câți bani a făcut Marian Vanghelie în politică?

Fostul edil a vorbit şi despre banii pe care i-a făcut fiind în politică: Cred că dacă nu intram în politică, azi eram poate printre primii cei mai bogați trei oameni din România. Nu-mi pare rău că am intrat în politică, am învățat lucruri pe care nu le puteam învăța doar din business. Am învățat lucruri și știu tot ce se întâmplă în această țară, înțeleg ce se întâmplă în Uniunea Europeană, înțeleg ce se întâmplă și în relațiile pe care ar trebui să le avem și cu țările din Europa de Est și cu cele din Europa Centrală. Am căpătat o experiență, nu-mi pare rău (…).

Eu fac bani și când dorm! Când dorm, oamenii mucesc pentru mine. Am oameni foarte mulți care mă respectă, care au încredere în mine și fac bani și când dorm. Dacă eu ajung și vreau să dorm până la ora patru, eu în timpul ală fac bani, a concluzionat Marian Vanghelie la Kanal D.