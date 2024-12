EVZ Special Marian Gogu, KFC România: „Principalul nostru diferențiator constă în utilizarea cărnii proaspete de pui”







Anul 2023 a adus rezultate excepționale pentru US Food Network, una dintre cele mai mari companii din industria alimentară. Firma activează pe piață prin intermediul cunoscutului brand KFC România. Activitatea lor se diferențiază prin produsele gustoase care utilizează carne de pui proaspătă, un mare atuu în comparație cu alte branduri fast-food. Us Food Network a înregistrat în 2023 o cifră de afaceri de peste 1 miliard de lei și un profit net care a atins pragul de 86,8 milioane de lei.

În anul precedent, compania a depășit pragul de 100 de restaurante deschise pe plan local. În plus, 2024 a venit la pachet cu investiții pentru deschiderea a 5 locații noi KFC în România. Având în vedere rezultatele financiare obținute, dar și proiectele desfășurate, Us Food Network a fost una dintre firmele incluse în Capital Top 300 Companii, ediția 2024.

Extindere la nivelul țării

În 2023, KFC România a depășit borna de 100 de unități pe plan local, fiind deschide 8 restaurante în diferite zone ale țării: Dolj, Buzău, Sibiu, Alba, Giurgiu, Olt, Arad, Hunedoara și Ialomița. De asemenea, 2024 a fost un an al investițiilor în extindere, fiind inaugurate încă cinci restaurante: KFC Drive Thru Prima Shops Sibiu, KFC Argeș Mall, KFC Promenada Craiova Drive Thru și, în premieră pentru orașele respective, KFC Drive Thru Hunedoara și KFC Drive Thru Sinaia Plaza. Până la finalil acestui an, mai este planificată deschiderea unei locații.

„În total, anul acesta vom investi aproximativ 69 milioane lei în dezvoltare la nivelul Grupului Sphera (KFC, Pizza Hut, Taco Bell), concentrându-ne pe trei direcții strategice: expansiunea rețelei de restaurante, remodelări în unități existente și digitalizare. Nu în ultimul rând, ne consolidăm angajamentul față de sustenabilitate, prin implementarea de practici responsabile în întregul lanț valoric, precum și prin sprijin financiar și cu produse acordat comunităților”, a declarat Marian Gogu, Director General KFC România.

Carne proaspătă de pui

Un lucru care diferențiază KFC de alte branduri este utilizarea cărnii proaspete de pui în produsele comercializate. Acest lucru vine în contrast cu practica industriei de a realiza totul cu produse congelate în prealabil. Acest aspect adaugă un plus de calitate și prospețime.

„KFC România este brandul de încredere unde găsești pui gătit #pebune, cu un gust unic, preparat și servit la cele mai înalte standarde de calitate și siguranță. Principalul nostru diferențiator constă în utilizarea cărnii proaspete de pui, în contrast cu practica "from freezer to fryer" (produse congelate) a majorității brandurilor din industria restaurantelor cu servire rapidă (QSR). Am dezvoltat un lanț de aprovizionare și procese operaționale optimizate pentru a lucra cu materie primă proaspătă, ceea ce ne permite să oferim clienților produse de o calitate și gust superioare”, a precizat Marian Gogu.

Fidelizarea angajaților și provocările pieței muncii

Potrivit reprezentantului companiei, piața muncii reprezintă în momentul de față o provocare semnificativă pentru sectorul HoReCa. „Este rezultatul unui cumul de factori, printre care scăderea demografică și modificările în structura forței de muncă, ce au impact asupra multor industrii, iar sectorul nostru nu face excepție. În plus, dinamica actuală a pieței muncii încurajează o mobilitate crescută a angajaților între diferite domenii și poziții, ceea ce necesită o abordare flexibilă și inovativă în gestionarea resurselor umane”, a explicat Director General KFC România.

Astfel, KFC România are un plan clar de fidelizare a angajaților. Aceștia au parte de multe beneficii, de la training la oportunități de promovare. „Odată ajunși în echipa KFC, angajații beneficiază de un program amplu de training și sprijin. Scopul este permiterea dezvoltării continue atât profesională, cât și personală. Spre exemplu, aceștia au acces gratuit la o platformă online cu peste 750 de cursuri (E-learn@Sphera). Aceasta acoperă o varietate de aptitudini și interese, de la limba engleză la project management sau Excel. De asemenea, organizăm seminarii pe teme precum wellbeing sau educație financiară. Vrem să sprijinim bunăstarea angajaților noștri. Asigurăm și susținem dezvoltarea unei cariere. În 2023, aprox. 80% dintre noile poziții au fost ocupate prin promovarea angajaților existenți. Acest lucru motivează și fidelizează”, a afirmat Marian Gogu.

Meniul Zilei de Mâine

Us Food Network se implică pentru binele comunității, dezvoltând proiecte prin intermediul platformei proprii de CSR „ Meniul Zilei de Mâine”. Compania a colaborat cu zeci de asociații și fundații pe care le-a sprijinit cu peste 1 milion de lei. Câteva exemplu în acest sens sunt SOS Satele Copiilor, Asociația Zi de Bine, World Vision, Institutul de Fapte Bune. Au fost oferite donații în bani pentru nevoi alimentare și educaționale. De asemenea, compania a oferit și produse sau obiecte necesare, la care s-au adăugat și contribuțiile din redirecționarea impozitului pe profit.

„Combaterea risipei alimentare este un alt punct cheie pe agenda noastră de CSR. Prin inițiativa „Harvest", am donat 5 tone de alimente în 2023. Am contribuit atât la reducerea risipei, cât și la sprijinirea persoanelor din comunitățile dezavantajate. Anul acesta, dar și pe termen mediu, vom continua să sprijinim persoanele vulnerabile pentru acoperirea nevoilor de hrană și educație, în cadrul platformei Meniul Zilei de Mâine, precum și prin programul Harvest, de donare de produse”, a spus reprezentantul companiei.