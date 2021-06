Carmen Harra a fost directă și a precizată că nu le mai dă prea mari speranțe celor doi soți. Clarvăzătoare a „dezvăluit” și care au fost problemele care au dus la ruperea acestui mariaj de succes.

„Vreau să spun că aceasta a fost o relație foarte bună, foarte compatibilă, foarte interesantă. Doi oameni care s-au iubit extraordinar de mult. Problema între ei au fost banii, prea multe obligații, prea multe afaceri în care e implică, și atunci se deconectează unul de altul, după 12 ani și ceva de căsătorie. Pericolul unui divorț este iminent la ora actuală. Cel care provoacă acest divorț este el și nu ea. Este el, care de fapt în codul lui are două divorțuri”, a spus Harra la Antena 3.

Clarvăzătoarea a mai spus că se îndoiește ca Laurențiu Reghekampf să se întoarcă la Anamaria Prodan, deși impresara își dorește foarte tare să salveze căsnicia.

„Eu le doresc să rămână împreună. Sunt minunați unul cu altul. Probabil în următoarele luni s-ar putea să existe o reconciliere. Eu, din nefericire, mă cam îndoiesc. Aș vrea să vă spun că lucrurile vor merge foarte bine între ei. Asta ar fi un ideal. Momentul prin care trec acum este extrem de critic și din nefericire și în codificările lor divine acest divorț există. Să sperăm că nu o să se întâmple, dar mă îndoiesc”, a mai spus Harra.

”Laur” se va recăsători

Carmen Harra a mai spus că toate astrele și cărțile arată că ”Laur”, așa cum îl dezmierda Anamaria Prodan, pe soțul său se va recăsători.

„Pe viitor, văd că el se recăsătorește. El a fost foarte fericit cu ea. Relația a fost extraordinar de bună. Au existat fricțiuni între ei dar niciodată atâît de serioase ca și până acum. Ea încearcă să îl readucă, să îmbunătățească situația. Ei amândoi au trecut prin mariaje anterioare. Experiența asta au trăit-o deja. Pericolul este că ei pot să experimenteze din nou așa ceva”, a mai precizat clarvăzătoarea.

Poliția a fost la ”Reghe” acasă

Impresara a avut și ea o scurtă reacție la scandalul momentului, spunând că lumea poate să vorbească despre acest divorț doar atunci când vor vedea actele făcute la tribunal.

„Sunt acasă cu toată familia mea. Nu am niciun fel de problemă, nu am avut probleme, nu mă mai interesează acest subiect. Deja este over and over, au trecut zece ani, deja suntem de zece ani în divorț. Suntem cea mai puternică familie din România, cea mai frumoasă, cea mai bună, dar gata. Când o să vă duceți la Tribunal să vedeți că … sau Prodan au depus actele de divorț, atunci o să fie subiect. Jur, eu sunt un om foarte vulcanic și acum știi cum e, aștept și tac și strâng din dinți că au ajuns toți să vorbească de familia mea, care nu au făcut nimic în viața lor”, Anamaria Prodan.

În cursul lunii mai, polițiștii din București au mers acasă la soții Reghekampf pentru a aplana un scandal în familie.

„Au existat două apeluri la 112, în noaptea de 10 spre 11 mai, de la Familia Prodan. Ceea ce s-a reclamat și notat a fost un conflict de familie care s-a mediat odată cu ajungerea polițiștilor. Nu s-au aplicat sancțiuni, nu s-a depus plângere, nu s-a făcut dosar”, au declarat surse judiciare citate de Antena 3.