Carmen Harra, psiholog și terapeut recunoscut în America, a acordat un interviu în exclusivitate pentru revista Ciao.ro.

Cum este situația în America? Se mișcă treaba acolo?

Situația în America este scăpată de sub control, părerea mea este că nu știu cum să rezolve situația cu acest virus, au colapsat foarte multe din businessurile mici, sunt afectate businessurile de entertainment, sportul, restaurantele, magazinele din toate punctele de vedere, sunt milioane și milioane de americani fără servici, situația este fără precedent iar impactul economic va fi fără precedent.

Se compară situația asta cu căderea economică din 1929 dar de fapt este mult mai gravă. Guvernul, din păcate, nu vrea să recunoască gravitatea situație și mereu pretind că lucrurile se vor redresa dar la o analiză mai atentă nu cred că există o redresare. Părere mea este că va fi inevitabilă o restructurare a sistemului economic și politic, indirect.

Aveți de lucru?

Businessul meu care este de consiliere pare să o ducă de fapt și să reacționeze mai bine că oricând, pentru că oamenii simt nevoia disperată de a comunica, nevoia disperată de a se regăsi pe ei, de a reechilibra starea emoțională, oamenii au nevoie de ajutor la ora asta, așa că businessul meu nu are de suferit în nicin fel.

Eu îmi continui activitatea și în felul meu încerc să fac bine cât pot celor din jurul meu, dar constat că este o stare de deprimare generală, o stare de depresie colectivă pe care o simt că a cuprins, de fapt tot globul. Să sperăm că reușim să ieșim din această situație. În plus, vreau să clarific ceva! Eu am o licență de psiholog, am scris opt cărți, am apărut la toate emisiunile de TV din America. Sunt terapeut, om licențiat în psihologie, am scris cărți despre relațiile umane. Pentru români, onorariul de 400 $ pentru consultanță este revoltător pentru că potențialul romanului nu este cel ca al americanului. În America, un om ca mine poate să ia foarte mult pe oră pentru că eu am o licență de psiholog, asta nu spune românul! Mă pune într-o postură proastă și spune că eu iau 400 de dolari să ghicesc viitorul, ceea ce este total incorect. Eu sunt terapeut, om licențiat în psihologie, nu merit să fiu făcută așa de români. Pentru români eu am prețuri diferite. Le iau și 20 de dolari, 50 dolari, o nimica toată față de costurile mele, doar ca să îi ajut, le dau mereu toate discounturile din lume.

Supărată pe cei care o acuză că percepe tariful de 400 de dolari pe oră