Economie Top 100 Manageri 2024. Maria Pascale, fondator al Mental Health for România: „Zeci de voluntari și-au dedicat timpul liber organizației noastre"







Maria Pascale este fondatorul Mental Health for România și în cadrul Top 100 Manageri din România a fost premiată pentru implementarea de worshop-uri de conștientizare a importanței sănătății mintale.

„Bună seara! Mulțumesc mult pentru invitație și premiu! Aș vrea să dedic acest minut explicând de ce am ales noi să ne concentrăm focusul asupra sănătății mintale. În România după cum bine știm cu toții avem foarte multe minusuri. Este sărăcie, persoane care nu au acces la educație, violență domestică, discriminare.

Dar, noi credem că dacă reușim să schimbăm modul prin care este percepută și tratată sănătatea mintală la noi în țară, atunci putem să adresăm și toate aceste probleme pe care le-am menționat anterior, pentru că o persoană care nu are posibilități financiare la rândul ei este predispusă să dezvolte o problemă de tulburare mintală. În sens invers, acestor persoane le este foarte greu să își găsească un job, să facă față cursurilor din școală.

De asemenea, vreau să împărtășesc cu voi și niște statistici. O statistică pe care am descoperit-o recent și care a rămas cu mine. Este vorba despre un raport al Consiliului Economic și Social, discuta despre acest coeficient de dizabilitate. Dacă încercăm să cuantificăm cumva bolile, am fosrte surprinsă să văd că depresia moderată și anxietatea aveau un coeficient de dizabilitate mai ridicat decât orbirea completă. Astfel vedem ce impact negativ au aceste tulburări. Noi la Mental Health for România, fiind destul de tineri am ales să ne focusăm către tineri. Ținem aceste workshop-uri în școli, am ajuns la peste 3000 de elevi. Nu în ultimul rând vreau să mulțumesc zecilor de voluntari care și-au dedicat timpul liber organizației noastre și mai ales colegilor și prietenilor mei coordonatori de proiect”, a declarat Maria Pacale pe scena Galei Capital.

Zeci de voluntari la Mental Health for Romania

Maria a studiat fizică la Cambridge, continuând cu un master în neuroștiințe la University College London. Devenind mai conștientă de absența dialogului despre sănătatea mintală în România în timpul primilor ani de facultate în afară, Maria a fondat ONG-ul Mental Health for România dorind să contribuie la crearea unui mediu mai deschis în acceptarea și soluționarea problemelor mintale și în țara natală.

ONG-ul are în plan să accentueze conștientizarea pe tema sănătății mintale și să reducă stigma împotriva tulburărilor mintale, în special prin educarea adolescenților și tinerilor. „Pentru a începe să schimbăm lucrurile, în toamna anului 2021 am dat startul proiectului “Hai să aducem sănătatea mintală în școli”, în cadrul căruia voluntarii Mental Health for Romania țin workshopuri despre sănătatea mintală în licee din toată țara. Workshopurile, concepute de cercetători în domeniile psihologiei și psihiatriei, îi învață pe elevi cum să identifice cele mai comune tulburări mintale, unde și cum pot cere ajutor și cum îi pot susține pe cei apropiați. Ulterior, psihologii care asistă la workshopuri pot prelua materialele și ține aceste workshopuri în liceul lor. Am ajuns la 1700 de elevi din 19 licee din România”, aflăm de la fondatoare.

În România, mulți adolescenți se confruntă cu tulburări de sănătate mintală. Conform OMS încep să se manifeste în medie în jurul vârstei de 14 ani. Cu toate acestea, sănătatea mintală este un subiect considerat încă tabu în școlile din România. Educația formală pe această temă lipsește aproape cu desăvârșire. Ca urmare, mulți elevi suferă în tăcere și nu primesc sprijin din partea celor din jur sau ajutor specializat atunci când este nevoie.

