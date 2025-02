Monden Maria Constantin și-a ales soțul din răzbunare. Cei doi au început relația ca o aventură







Cântăreața Maria Constantin a dezvăluit că l-a ales pe cel de-al treilea soț din răzbunare pe fostul său partener. Mai exact artista a povestit că cei doi au început relația ca pe o aventură.

Maria Constantin, căsătorită dintr-o aventură

Artista a explicat în cadrul unui podcast că actuala ei căsătorie are o poveste ceva mai ciudată. Mai exact, aceasta și-a dorit să își înșele partenerul de la acea vreme. Nu de alta, dar și el o înșelase. ”Cred că fost și dragoste la prima vedere, dar a fost și o chestie de răzbunare. Pentru că relația în care eram... Aflasem că s-a dus cu altcineva. Am fost înșelată, dar nu era prima dată. Recunosc că am luat-o ca pe o aventură.

A fost pentru prima dată în viața mea când am înșelat, pentru că am vrut să văd de ce înșală cineva, de ce ai înșela. I-am spus că singurul lucru pe care nu-l accept e să mă minți. Suntem oameni maturi, dacă nu îndeplinesc toate cererile tale, atunci îmi spui. Mi-a recunoscut că m-a înșelat”, a povestitMaria Constantin despre ultima relație.

”Mi s-a pus pata pe soțul meu”

Doar că de la o răzbunare și o aventură s-a ajuns la căsătorie. ”A fost și ca o răzbunare, dar și mi s-a pus pata rău de tot pe soțul meu. Cred că este și cel mai frumos pentru că eu în general nu mă uitam la frumusețe. Pe lângă atracție, a venit foarte repede și dragostea. În primă fază am luat-o ca pe o aventură, apoi am avut relație, apoi am ajuns la căsătorie.

Câte odată e bine să te arunci cu capul înainte ca mine”, a explicat cântăreața. Aceasta a trecut prin alte două căsătorii, dintre care una cu Marcel Toader, fostul soț al Gabrielei Cristea. De altfel, Maria Constantin are și un băiat din prima căsătorie.