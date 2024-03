Monden Maria Buză, dezvăluiri din căsnicia cu George Pătrașcu: „S-au întâmplat multe”







Maria Buză este una dintre cele mai îndrăgite actrițe de către publicul românesc, fiind prezentă constant în spațiul artistic timp de peste 25 de ani. Pe lângă cariera sa de succes, Maria a reușit să îmbine armonios și viața personală. Cu toate acestea, nu a fost ferită de greutăți.

Maria Buză se remarcă ca una dintre cele mai îndrăgite actrițe de teatru și film din România. Recent, actrița a vorbit despre căsnicia sa, care a rezistat timp de aproape două decenii.

Dezvăluirile actriței despre căsnicia sa

Maria Buză și George Pătrașcu formează o echipă remarcabilă, atât în viața de zi cu zi, cât și pe scenă, ceea ce explică legătura lor strânsă. Recent, actrița a discutat despre relația cu soțul ei și a dezvăluit dacă gelozia a fost o problemă în căsnicia lor până în prezent.

„Gelozie! Nici vorbă! Avem, da, foarte mulți fani, din fericire, și la cât mai mulți, să zic așa. Eu sunt cea care sar în brațele oamenilor care văd că mă plac și mă bucur de admirația lor. Simt așa o bucurie și cum tremură de emoții că ne putem bucura de o îmbrățișare. Am tot timpul CD-uri cu mine și le ofer cu autograf. Sunt fericiți! George este obișnuit cu mine când sar ca Femeia Fantastică de pe scenă în mijlocul oamenilor și mă pun pe joc. Suntem un cuplu de invidiat!”, a declarat Maria Buză, pentru Viva.ro.

Maria Buză, despre dificultățile din căsnicie

Maria Buză a admis că, în anii petrecuți alături de soțul ei, au avut loc numeroase evenimente - certuri, împăcări și discuții, dar mereu au depășit împreună aceste obstacole.

„S-au întâmplat multe în acești ani, și bune, și rele, și bucurii, și realizări, eșecuri, împăcări, dar, cu munca și viața noastră plină de activitate, am putut trece peste toate, să lăsăm răul în urmă și să alegem binele cu care să mergem mai departe. Întotdeauna, dacă vrei să păstrezi ceva, poți, iar ce e al tău, al tău va fi până la sfârșit. BĂRBATUL ALEGE, FEMEIA PĂSTREAZĂ!”, a mai spus Maria Buză pentru sursa citată.

Hărțuită pe Facebook

Contul de Facebook al Mariei Buză a fost spart acum doi ani. În urmă cu un an, artista a dezvăluit că, deși a făcut sesizări către Facebook, Poliție și DIICOT, problema sa nu a fost rezolvată. Conform informațiilor de pe Pagina de Media, contul de Facebook al Mariei Buză, dedicat fanilor săi, are peste 150.000 de urmăritori și a fost compromis acum doi ani.

„Prima dată am scris la Facebook în luna ianuarie 2022, unde am primit de la Concierge Support mesaje de tipul «mai studiem, revenim noi către dvs, între timp iată care sunt recomandările pentru a nu vi se mai fura pagina pe viitor… ». De atunci şi până acum am făcut zeci de sesizări, iar rezultatul îl vedeţi”, a declarat anul trecut Maria Buză pentru sursa citată.