Maria Băsescu a fost văzută de paparazzii Spynews.ro în niște ipostaze inedite, în care mulți nu se așteptau să o vadă!

Potrivit Spynews.ro, fosta prima doamnă a României a ieșit la cumpărături în plină zi, doar că aceasta a evitat magazinele de lux și a preferat să meargă în cele obișnuite.

Maria Băsescu a intrat, astfel, în atenția paparazzilor, iar soția fostului șef de stat a fost imortalizată într-o ținută lejeră, înlocuind pantofii cu toc și rochiile de lux, cu o ținută lejeră, compusă dintr-o pereche de opincuțe, un tricou și niște pantaloni, notează sursa citată.

Deși a fost însoțită de șofer la cumpărături, Maria Băsescu a arătat că se descurcă singură cu căratul achizițiilor. Astfel, soția fostului președinte a dus de una singură florile din plastic pe care le-a achiziționat către mașină, iar pe o parte dintre ele le-a lăsat în portbagaj. FOTO AICI

Pe parcursul cumpărăturilor, Maria Băsescu a demonstrat că are grijă de sănătatea ei. Astfel, fosta Primă Doamnă a României a purtat permanent masca de protecție, chiar și atunci când a urcat în mașină.

Altfel, la începutul acestui an s-a aflat și ce pensie încasează soția lui Traian Băsescu. Maria Băsescu primește lunar o pensie extrordinar de mică, de 143 de lei. Acest lucru este din cauza faptului că Maria a fost casnică timp de 37 ani.

Într-un interviu acordat cu mai mulţi ani în urmă, Maria Băsescu recunoştea că regretă faptul că a ajuns casnică: „De 15 ani sunt casnică. Nu am fost așa dintotdeauna. Când m-a cunoscut soțul meu lucram în turism, pe Litoral. Și imi plăcea foarte mult, pentru că totdeauna mi-a plăcut societatea, oamenii. Să fie mulți oameni în jurul meu. Mai târziu am ajuns închisă între patru pereți. Am stat foarte mult singură. Regret ca n-am mai putut lucra. V-am spus, îmi plăcea compania, agitația. Oricum, acum e prea târziu. După o pauza de 15 ani e greu să-ți reiei activitatea. Mi-am ieșit din mână, cum se spune”.

Potrivit declarațiilor de avere și de interese depuse de Traian Băsescu în luna iulie 2019, Maria Băsescu a avut totuşi un loc de muncă, începând cu luna februarie 2017. Ea a ocupat postul de administrator al terenului agricol de 290 de hectare din comuna Nana deţinut de fiica sa, Ioana Băsescu, de profesie notar.

Pentru acest post, Maria Băsescu primea un salariu de 5.000 de lei/lună, astfel că în 2019 a încasat 15.000 de lei, având în vedere că acest contract s-a încheiat la data de 1 aprilie.