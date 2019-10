Tomas Ryde, selecționerul naționalei feminine de handbal, a făcut un anunț îngrijorător. Suedezul a declarat că nu se bazează pe Cristina Neagu în perspectiva Campionatului Mondial ce va fi găzduit de Japonia în perioada 30 noiembrie – 15 decembrie. Interul stânga trece printr-o recuperare foarte dificilă, după ce s-a accidentat anul trecut la Campionatul European și ar fi trebuit să revină în luna august.

„Genunchiul ei e încă slăbit şi are dureri. A început uşor pregătirea, dar apar tot timpul dureri. A făcut câteva investigaţii suplimentare în Austria, însă nu e uşor de aflat cauza durerilor. Este foarte supărată din această cauză.

E foarte dificil pentru ea. Se aștepta să joace în iulie, august. Acum am ajuns în octombrie și încă are dureri. În acest moment sunt şanse sub 20% să o avem la Campionatul Mondial din Japonia. De aceea eu pregătesc echipa fără ea, pentru că important să fac asta”, a anunțat Ryde, conform Realitateasportivă.

Te-ar putea interesa și: