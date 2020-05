Dani Oţil, cel care de-a lungul timpului i-a avut ca invitaţi pe Ioniţă şi Viorica de la Clejani (părinţii celebrei Margherita), a avut o remarcă ironică cu privire la cele întâmplate recent.

„De două zile, citesc despre Margherita, care a făcut o nefăcută, nu-mi place cancan-ul, dar faptul că Margherita a declarat că era cu Johnny Depp în mașină m-a…

Că eu știam că Răzvan e la el acasă. De asta zic: ia să mă uit eu, să nu fi fost cu Răzvan al meu. Când mă uit, bărbatul din mașină declară: își făcea buzele în oglindă, a făcut o curbă la dreapta, erau niște mașini parcate acolo pe care le-a lovit, poliția a cerut actele, a vrut să facă un etilotest care a ieșit negativ, am luat maimuța și m-am dus să am grijă de maimuță.

Nu e nimic ciudat aici? Cine are o maimuță? E legal?” a spus Dani Oțil în cadrul emisiunii matinale de la Antena 1, „Bună dimineaţa cu Răzvan şi Dani”.

„Toate bune și frumoase… ce teste să se facă? Alcool-test nu există, droguri nu există… Eu mă uitam în oglindă și îmi făceam buzele.

Nu am avut nicio problemă. Am condus bine. Mai era Johnny Depp cu mine în mașină. Am accidentat pur și simplu o mașină, veneam de la o petrecere…

Eu nu vorbesc cu presa din România, eu sunt de la Hollywood”, a spus Margherita de la Clejani imediat după ce a ieșit din secţia la care au dus-o poliţiştii după accidentul de sâmbătă dimineaţa.

Conform primelor informații, în urma accidentului rutier de pe strada Norilor, Margherita ar fi afișat un comportament care i-a făcut pe oamenii legii s-o ducă la IML pentru recoltarea de probe.

„Comportamentul necorespunzător şi gesturile necontrolate i-au determinat pe poliţişti să procedeze la testarea conducătorului auto şi cu aparatul DrugTest, care a indicat prezenţa în organism a substanţelor psihoactive, context în care, acesta a fost condus la sediul INML în vederea recoltării probelor biologice.

În cauză a fost întocmit dosar de cercetare penală în conformitate cu prevederile art. 336 alin.2 din Codul Penal“, se arată în comunicatul Poliţiei.