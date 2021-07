Ion Ţiriac a vorbit despre modul în care a reușit să își finalizeze studiile, şi cine a fost omul din umbră care l-a ajutat. Pe lângă faptul că l-a ajutat să finalizeze studiile, Ioan Gheorghe Maurer l-a ajutat pe miliardar să facă rost și de pașaport chiar înainte să termine liceul pentru a putea pleca într-un turneu.

Cum a reuşit miliardarul să fenteze şcoala

Pentru că avea foarte multe antrenamente la hochei pe gheaţă, sport pe care-l practica la vremea respectivă, Ion Ţiriac nu a mai dat pe la şcoală în timpul liceului, fiind exmatriculat. Până la urmă a rezolvat situaţia, şi spune: Îmi exprim încă o dată public recunoştinţă în faţa familiei Maurer, a spus Ţiriac.

Dar cea mai interesantă dezvăluire făcută de Ion Țiriac este despre cum a reușit să finalizeze clasele a IX-a şi a X-a şi Bacalaureatul în doar patru luni de zile, la final fiind întrebat la ce facultate vrea să meargă.

“Pot să-mi exprim încă o dată public recunoştinţă în faţa familiei Maurer (Ioan Gheorghe Maurer, fost prim-ministru în epoca Ceauşescu). Cum la o vârstă foarte fragedă am început să joc tenis cu dumnealui, ştia situaţia mea.

Maurer dăduse ordin să-mi ia paşaportul până termin liceul

La un moment dat, m-am dus la cadre la Ministerul Tineretului şi Sportului şi mi-au spus: Domnule, dumneata nu mai ai paşaportul. Eu am reacţionat: Sunteţi nebuni? Eu mâine trebuie să plec la Moscova, spuneţi-le şefilor. Cum să nu am eu paşaport, ce, am omorât pe cineva?!

Maurer dăduse ordin să-mi ia paşaportul până termin liceul. Ei, în patru luni de zile am terminat şi a IX-a şi a X-a şi Bacalaureatul. Si pe urma mi s-a spus: Uite paşaportul, dar ce facultate vrei să faci?”, a mai relatat milionarul.

Ion Țiriac a dezvăluit ce poreclă i-au pus profesorii la școală

Ion Ţiriac a recunoscut că la acel moment nu își dădea seama cât de importantă este școala, şi spune: “Brânză bună în burduf de câine, aşa îmi spuneau profesorii la şcoală. Nu îmi dădeam seama cât de importantă era şcoala. Nu am fost foarte bun, nu am avut note mari, pe mine mă interesa sportul. La ora 13:00 plecam de la şcoală şi până la 19:00 făceam sport: fotbal sau rugby. Înainte de 1989, sportul era gratuit în România, acum părinţii plătesc pentru asta”, a mai povestit Țiriac.