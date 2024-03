Economie Marele scandal al mașinilor electrice este abia la început. Ce spun testele







Mașini electrice. Un test realizat de revista What Car a dezvăluit că cifrele oficiale privind autonomia mașinilor electrice supraestimează autonomia reală a acestora cu aproximativ o treime. Vehiculele au fost conduse pe o pistă de testare din Bedfordshire până când au rămas fără energie.

Mașini electrice. Cifre false privind autonomia reală a acestora

Situația mașinilor electrice poate fi comparată cu marele scandal Volkswagen. Atunci, autoritățile de reglementare au prins compania auto germană că a instalat un software rău intenționat. Programul detecta motoarele diesel care erau în modul de testare și ajusta performanțele astfel încăt emisiile să fie mult mai mici.

Acum, după ce au fost testate mai multe mașini eletrice, apare un nou scandal. Care a fost rezultatul? Un Lexus UX 300e (autonomie oficială de aproximativ 430 de kilometri) a reușit să parcurgă doar 274 de kilometri înainte de a încetini până la oprire. Rezultatul este cu 37,9% mai puțin decât se anunța anterior.

Un Volkswagen ID7 Pro (autonomie oficială 615 kilometri) a reușit să parcurgă 408 kilometri.

Volvo XC40 Recharge (autonomie oficială 530 kilometri) a reușit să parcurgă 405 kilometri, potrivit The Telegraph.

Aceste autovehicule se vând cu peste 60.000 de euro

Ross Clark, autorul testelor, spune că nu este un împătimit al benzinei, și ar prefera un vehicul electric curat. Cu toate acestea, el nu este convins de actualele performanțe:

„Săptămâna trecută am condus în sus și în jos până în Highlands, în Scoția, pe o distanță de 770 de kilometri. Cu opriri generoase, mi-a luat 11 ore. Nu a fost nicio problemă în Volvo-ul meu diesel break. Nici măcar nu a trebuit să fac plinul pe drum. Mașina a consumat în medie un galon (4.5 litri) la 140 de kilometri, ceea ce îi conferă o autonomie de aproximativ 1100 de kilometri. Pur și simplu nu știu cum aș putea să fac o astfel de călătorie cu o mașină electrică, chiar dacă aș fi dispus să plătesc 55.000 de lire sterline pentru una.

Să zicem că aș fi în Volvo XC40 Recharge. Teoretic, aș putea face această călătorie - aproape - cu o singură încărcare. Dar asta ar necesita o oprire peste noapte exact la jumătatea drumului. Un încărcător rapid, presupunând că aș putea găsi unul liber și funcțional, ar duce mașina de la o încărcare de la 20 la 80 la sută într-un interval de timp destul de mare.

Practic, ar trebui să mă opresc de cel puțin două ori, sau chiar de trei ori. Aș petrece aproximativ o oră în fiecare stație”, a spus acesta.

Calculele au fost făcute la noile modele premium de mașini electrice

În cazul modelelor de mașini eletrice mai vechi, situația se schimbă:

„Și asta în cazul unui model premium. Odată, m-am așezat și am calculat cum aș putea ajunge în Scoția cu un Nissan Leaf. Complet încărcat și pe vreme rece, autonomia anunțată pentru această mașină a scăzut la 158 de kilometri. Ar fi fost nevoie de cel puțin șapte opriri de o oră. Chiar și în acest caz ar fi fost nevoie de locuri care, în multe cazuri, ofereau doar un singur încărcător.

Și mai rău ar fi fost când am ajuns în cele din urmă în Scoția. Săptămâna trecută am făcut o excursie pe un drum de 35 de kilometri care duce la capătul din spate al peninsulei Knoydart. Nu am văzut niciun vehicul electric pe acolo și nu e de mirare. Nu există nicio speranță de a încărca un vehicul pe acel drum.

Mașinile electrice sunt practice ca mașini de teren locale, pentru cei care au acces la o parcare în afara străzii, la îndemâna unei prize electrice. Dar ele nu reprezintă încă o soluție practică pentru cei mai mulți dintre noi. Și nici nu este posibil să devină astfel în viitorul apropiat.

Dacă am umple toată țara cu încărcătoare rapide, am distruge rețeaua electrică. După cum a subliniat recent șeful Toyota, guvernele occidentale au încercat să facă presiuni pentru o tranziție completă la vehiculele electrice. Cu toate acestea, guvernele au ignorat faptul că în multe locuri nu există rețele electrice eficiente”, a mai spus acesta.