Pe actuala Șosea de Centură de Sud a Capitalei sunt în prezent în construcție nu mai puțin de trei pasaje rutiere, toate trei sub forma unor sensuri giratorii suspendate astfel încât să poată fi ocolită și linia de cale ferată lipită de actuala centură. Cele trei pasaje – de la Domnești și de la intersecțiile Centurii București cu Șoselele Berceni și Oltenița – sunt în plin șantier.

Proiectele de la Berceni și Oltenița presupun și dublarea actualei centuri pe porțiuni de câțiva kilometri de-o parte și alta a viitorului pasaj.

Pasajul Domnești – giratoriu suspendat

Acesta are lungimea de 536 m, iar costurile sunt de 91,5 mil lei. Constructor este Straco Grup SRL – SC Comnord SRL – Secialist Cconsulting SRL, în urma unui contract semnat în 2017. Construcția a fost preluată de subcontractorul Tracon.

Termen de finalizare este de 24 de luni (proiectare și execuție). O posibilă dată este estimată pentru a doua decadă a anului 2022.

„Pasajul Domnești – stadiu fizic 25% – în continuare se lucrează la relocarea utilităților, în special cele electrice, montarea grinzilor pe breteaua de coborâre spre București și la pilonii aferenți bretelelor înspre și dinspre Domnești”, informează Asociația Construim România (ASCORO).

În paralel, se lucrează la realizarea noii porțiuni carosabile a Șoselei de Centură (2×2) care va urma să treacă pe sub pasajul suspendat, astfel încât traficul actual să fie deviat pe „noua” Centură cu patru benzi, iar pe vechea centură se va începe lucrul pentru realizarea bretelelor pasajului, dar și la ridicarea pilelor Pasajului Domnești pe partea dinspre București.

Giratoriu suspendat DNCB-Șos. Berceni și lărgirea la 4 benzi a centurii

Lungimea giratoriului + 2,5 km, costă 30,5 mil euro. Constructor este Asocierea Trameco SA (Selina) – Vahostav SK AS – Construcții Erbașu SA – Grafic Tends SRL. Contractul a fost semnat în martie 2019 și are un termen de finalizare de 30 de luni (6 luni proiectare și 24 luni execuție). Lucrările aau început în august 2020 și o finalizare posibilă este estimată pentru 2022

Stadiu lucrărilor la zi este de 20%.

„Pasajul Berceni – stadiu fizic de 20% (conform antreprenorului) – se lucrează la canalizarea pluvială și relocarea utilităților, în special gaze și electrice. De remarcat faptul că s-a descoperit o linie electrică de medie tensiune care nu figura în nicăieri și, împreună cu reprezentanții Enel se încearcă identificarea proprietarului aceste infrastructuri”, atrage atenția Asociația Construim România.

„La fel, a fost identificată o conductă de apă ce nu apărea în planuri. S-a început turnarea asfaltului în vederea devierii traficului pentru a putea fi atacată și porțiunea de lângă calea ferată în vederea executărilor structurilor pasajului. Luni a fost emisă o nouă decizie de expropriere și urmează emiterea a celei de a 4-a autorizații de construcție”, mai notează ASCORO.

Giratoriu suspendat DNCB-Șos. Olteniței și lărgirea la 4 benzi a centurii

Lungimea giratoriului și încă 3,7 km. Costurile sunt de 35,5 mil euro, iar constructorul este Itinera SPA. Contract a fost semnat în iulie 2019, după ce(licitație a fost începută în mai 2017.

Termenul de finalizare este de 6 luni pentru proiectare și 24 luni pentru execuția lucrărilor. Lucrările au fost începute în august 2020, finalizarea fiind prognozată pentru anul 2022.

Stadiu lucrărilor la zi este de 18%

„Pasajul Oltenița – stadiu fizic 18% – se lucrează canalizarea pluvială în lungul Centurii București și a Drumului Național 4, precum și la structurile aferente pasajului unde vedem progrese vizibile de la o săptămâna la alta pe toate direcțiile”, informează Construim România, potrivit hotnews.ro.