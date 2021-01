Mircea Diaconu a rememorat în cadrul emisiunii „Dosare de presă, pe evz.ro, perioada luptei sale cu ANI. Invitatul lui Mirel Curea consideră că a vrut să se facă din el un exemplu. Trebuia înlăturat, pentru că avea „gură mare” și nici nu înjura.

„Ești mai periculos când nu înjuri. Căci un principiu e următorul: cine urlă nu are dreptate”, este de părere Diaconu.

„Mulțumesc lui Dumnezeu că am trecut prin lucrurile astea. E o experiență în plus, pe care nu mi-o doream neapărat, dar care m-a întărit din plin. Pentru că „(nu e de dorit, n.e.) să fii în pielea unuia din ăsta, inclusiv a mea. Nopțile alea ale mele… Diminețile… Nu pot să spun… Am trecut prin toate. M-am ales și cu sechele de tot felul după chestia asta. Pentru că, altfel, ziua sau când puteam și eu, țineam aparențele, eram rezistent.

Cunoscutul actor a înțeles că, de fapt, ceea ce i s-a întâmplat lui cu Justiția a fost, de fapt, istorie. A fost trimis în judecată, deși procurorul n-a putut să rețină niciun prejudiciu.

„Acolo am și înțeles povestea. De aia nu mă supăr pe nimeni. E istorie aici. Deci am traversat niște timpuri specifice, nu știu cum să spun. Și am fost chiar miezul problemei. Am fost precedentul Diaconu. După care, când am terminat mă sunau care mai de care, care aveau cazuri similare. „Domnule, cum ai făcut?”. N-am făcut nimic. Am stat cu buletinul în mână și m-am rugat la Dumnezeu. Și am avut avocați foarte buni, într-adevăr”, a punctat invitatul lui Mirel Curea.