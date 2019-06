MAREA ȚEAPĂ primită de electoratul USR. Dorința votanților rămâne un vis neîmplinit. Cine s-a implicat în lupta pentru PUTERE în politica românească

Înfrângerea PSD-ului în cadrul ultimelor alegeri a născut o situație neplăcută pentru electoratul care și-a dorit o schimbare majoră. Ion Cristoiu a analizat în cadrul rubricii „Gândul lui Cristoiu” situația la zi din politica românească.





În dialogul purtat cu Monica Mihai, Ion Cristoiu afirmă că electoratul USR a ieșit la vot pentru a-și realiza un vis, dorință care a rămas neîndeplinită. Reputatul jurnalist a întărit o ipoteză susținută atât de politicieni, cât și de analiștii politici, conform căreia PSD este susținut din spate de o coaliție SIE-SRI.

„....Ion Cristoiu: Dar noi ținem minte că noi am discutat aici despre anumite legături care pricep numai propozițiile simple. Ei în urma acestor propoziții simple sau a unor slogane cum ar fi „Ciuma roșie”, ei netrecând dincolo de… Monica Mihai: Ceea ce înseamnă… Ion Cristoiu: Ceea ce înseamnă s-au dus la vot, s-au dus la vot și în consecință referendumul a trecut cu un scor însemnat, unii spun uriaș, PSD-ul a pierdut cu cel mai mic scor din istoria post-decembristă și a fost o mare, o mare surpriză, USR, care până la urmă a întruchipat formațiunea pentru care au ieșit tinerii la vot. Dar ei s-au dus… Monica Mihai: Așteptând să se întâmple ceva după vot. Ion Cristoiu: Așteptând, dar repet lăsându-se păcăliți, dacă erau atenți și la rațiune, adică la ce le spunea unii… Monica Mihai: Își dădeau seama că din punct de vedere al procedurilor nu putea să se întâmple imediat.

Ion Cristoiu: Niște oameni, iertați-mă, care repetă sloganul cu „Ciuma roșie”, spunându-le că după 30 de ani nu mai există nicio ciumă roșie în România și cu atât mai mult baronii îmbogățiți și oameni cu averi nu pot fi comuniști nu reușeai să le spui pentru că ei repetau întruna „Ciuma roșie”, „Dragnea dictator”, ei acum au repetat și acest slogan „Hai să ieșim la vot”, ieșim la vot… Monica Mihai: Guvernul o să pice. Ion Cristoiu: De a doua zi. Au ieșit la vot și nu s-a întâmplat absolut nimic. Nici imediat, nici la o săptămână și ceva după, adică guvernul nu a picat, moțiunea de cenzură este așa un fel de… Monica Mihai: A fost anunțată pentru săptămâna viitoare că o vor depune. Ion Cristoiu: Nu imediat, că o s-o depună, că lucrează la ea, corectează, e complicat că o să vedem și ce încearcă cu această moțiune de cenzură și lucru și mai grav din cauza unei precipitări a doamnei Raluca Turcan care trebuia să și demisioneze după acest eșec. Monica Mihai: Care și-a dorit să preia șefia Camerei Deputaților. Ion Cristoiu: Să preia șefia, ei nici nu au negociat și sigur că șefia a fost preluată de PSD, mă rog că e o coaliție SIE-SRI, dar nu pot să spun că dumneavoastră sunteți un jurnalist independent și o să spuneți că nu am dovezi. Nu am nicio dovadă. Monica Mihai: Dar presupuneți. Ion Cristoiu: Presupun, îl știu bine pe domnul Ciolacu. Și ajungem la asta s-a creat prima mare deziluzie, a doua deziluzie era inevitabilă deoarece domnul Klaus Iohannis a lăsat să se înțeleagă că a doua zi după ce se răspunde ”Da” întrebările, răspunsurile, intră direct în Constituție...”, a declarat Cristoiu în cadrul rubricii „Gândul lui Cristoiu”.

