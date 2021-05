Marea Neagră joacă un rol cheie în cadrul operaţiunilor militare ale Statelor Unite. Declarația îi aparține generalului american Christopher Norrie, şeful Comandamentului al 7-lea de Instruire al Armatei SUA.

„Marea Neagră este esenţială pentru operaţiunile militare. Securitatea flancului estic al NATO, precum şi securitatea statelor suverane din regiune, depind de capacitatea noastră de a descuraja potenţialii adversari”, a declarat generalul spus generalul Christopher Norrie, într-un briefing, conform kommersant.ru.

Declaraţia generalului are loc în contrextul exercițiului Defender Europe 21, pus în practică de NATO. În cadrul acestor manevre militare sunt implicaţi peste 30.000 de militari din 26 de ţări membre sau partenere ale NATO. Christopher Norrie a dat asigurări că aceste manevre militare nu reprezintă un răspuns la vreo ameninţare sau acţiune a adversarilor.

„Manevrele sunt destinate să demonstreze modul în care ne dezvoltăm propriul antrenament şi ne asigurăm pregătirea adecvată pentru luptă”, a precizat generalul.

Exercițiul militar NATO Defender Europe 21

România are un rol central în Defender Europe 21 pentru că, între altele, în exerciţiu va testa modul de răspuns al NATO la crize de securitate apărute în Balcani şi la Marea Neagră. Aceasta deoarece Rusia a devenit tot mai agresivă în zonă.

Operaţiunile militare desfășurate de UN Army se vor desfăşura simultan în peste 30 de poligoane din 12 ţări, iar Forţele Aeriene (US Air Force) şi Forţele Navale (US Navy) americane vor avea o implicare semnificativă. Vor fi desfășurate cele mai recente capabilităţi (high-end capabilities), cum ar fi Brigăzile de Asistenţă ale Forţei de Securitate (Security Force Assistance Brigades) din US Army sau structuri de apărare antiaeriană.

Conform scenariului exerciţiului, dispozitivul defensiv din Europa va fi întărit cu trupe aduse din SUA. Divizia 82 Aeropurtată va fi adusă din Fayetteville, Carolina de Nord, în teatrul european de acţiuni militare. Trupele americane vor ajunge în mai multe state din Balcani, precum Albania, Bosnia şi Herţegovina (BiH), Bulgaria, Croaţia, Grecia, Ungaria, Macedonia de Nord şi România. Operaţii de desant aerian se vor desfăşura în zonele localităţilor Cheshnegirovo, Bulgaria, Papa – Ungaria şi Râmnicu Sărat, România.

Exercițiu militar în Balcani

În România militarii americani vor fi paraşutaţi împreună cu trupe din Polonia. Fiecare brigadă va folosi aproximativ 15 aeronave pentru paraşutarea a 1.200 de militari, cu 154.000 de tone de echipament, timp de şapte zile.

Operaţia din zona Balcanilor de Vest va avea numele „Immediate Response Exercise”, iar o parte din activităţile punctuale importante vor fi în Croaţia – „Croatian Rampart Exercise” şi Macedonia de Nord – „Decisive Strike Exercise”. Activităţile în cadrul „Immediate Response Exercise” se vor finaliza pe 31 mai.

O nouă etapă a exercițiului militar se va desfășura în intervalul 1-13 iunie. Majoritatea activităţilor vor fi desfăşurate în Bulgaria, Germania şi România. Vor fi exerciţii cu trageri reale de luptă, inclusiv cu sistemele HIMARS, în poligoanele de la Novo Selo, Şabla (Bulgaria) şi Capul Midia (România).