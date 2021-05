Ianis a răspuns: „Cred că fiecare are stilul lui de a executa loviturile de la 11 metri. Și un jucător că Messi, care are peste 100 de lovituri, trebuie să schimbi, la un moment dat stilul, trebuie să îl păcălești pe portar și nu mereu îți iese. Oricum, Messi are un procentaj de reușită foarte bun. Antrenorul îți poate da un sfat, dar niciodată n-o să îți spună cum să execuți un 11 metri”, a afirmat Ianis Hagi.

Cei mai mari fotbaliști în opinia internaționalului român