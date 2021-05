S-a dat START VOT în Marea Finală Românii au Talent 2021. Românii își pot susține concurenții preferați votând online și trimițând codul de votare aferent fiecărui concurent care a prestat în etapa decisivă.

Câştigătorul desemnat în urma votului publicului va primi marele premiu – 120.000 de euro.

Pentru premiul de 120.000 de euro se luptă Narcisa Ungureanu, Rareș Trufea, Daria Batschi-Beleca, Ana Maria Mărgean, Duo Turkeev, Gim, Dean Bowman, Art of Robots, Magitot, Remi Martin și Filip Cioc. Cine a fost revelația Românii au Talent 2021

Când deschide gura, cântă. Când închide gura, cântă. Este vorba despre Ana Maria Mărgean, o adolescentă în vârstă de 11 ani care a impresionat-o pe Andra chiar din preselecții. Vedeta i-a oferit concurentei Golden Buzz. În această seară, tânăra și-a folosit talentul muzical pentru a câștiga marele premiu de 120.000 de euro.

„Sunt foarte emoționată deoarece faptul că am ajuns în finală este cea mai mare realizare a mea”, a spus Ana Maria. „Am început prin a-mi confecționa singură păpuși din șosete. Lumea păpușilor este magică, te distrezi foarte tare. O păpușă îți va fi mereu alături. Nicole este din Las Vegas și am rugat-o de câteva ori să participe și a acceptat. (…). Este mai greu, pentru că am două păpuși, deci, două voci diferite și două personalități diferite”, a spus artista.

Florin Călinescu: Ce vrei să faci mai departe?

Ana Maria: Aș vrea să continui cu ventrilocia și aș vrea o carieră în muzică mai mult.

Florin Călinescu: Poți să te apuci de orice, ești genială. Șocul pe care îl produci… Tu ești sănătoasă la cap?

Ana Maria: Nu știu.

Florin Călinescu: Incredibil așa ceva. Nu numai că ești artistă, dar să cânți în halul ăsta…, s-a exprimat Călinescu.

„Sunt total de acord cu ce a spus Florin, ești revelația acestui sezon. Pentru mine, tu deja ești câștigătoarea acestui sezon. Tu ești preferata mea din acest sezon”, s-a exprimat Andra.