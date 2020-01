După ce în urmă cu două zile, Antonia a transmis un mesaj fanilor săi care așteptau să o vadă la Constanța. “Regret că nu mă pot întâlni cu publicul din Constanța pe 31 ianuarie, așa cum era stabilit, însă operația prin care am trecut de curând nu îmi permite să urc pe scenă de data aceasta. Sper să ne vedem curând”, scria frumoasa artistă pe Instagram.

Mulți dintre admiratorii săi s-au dus cu gândul la situația prin care a trecut Irina Rimes, care, la fel ca și Antonia, a fost operată de urgență, după ce și-a anunțat fanii pe Instagram că va lipsi de la un concert.

Foarte multă lume a speculat asupra bolii de care suferă Antonia, dar aceasta nu a vrut să facă public motivul real. Conform cancan.ro, cântăreața ar fi fost operată de noduli la sâni. Soția lui Alex Velea a mai trecut printr-un „episod” de acest gen, după a doua sa naștere.

“Sunt foarte bine dupa operatie. Sunt multumita. Era ceva total natural dupa doua nasteri. Multe femei sunt ok dupa nastere, dar la mine nu a fost ok si am luat aceasta decizie. Cand am alaptat am avut niste noduli, am suferit foarte mult, am avut dureri groaznice, de asta nici nu am alaptat foarte mult, pentru ca au fost probleme, dar acum este foarte bine”, declara Antonia după ce l-a născut pe fiul său, Dominic.

Frumoasă, senzuală și autentică, partenera de viața a lui Alex Velea le-a transmis recent un mesaj fanilor săi din care reiese că se simte bine și că momentul dificil prin care a trecut e istorie.

“Să pleci de acasă și să te întorci în stare bună, sănătos este o binecuvântare subestimată”, le-a scris Anonia celor care o iubesc și o urmăresc în mediul online.

