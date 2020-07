Celebrul cântăreț Marcel Pavel a povestit prin ce clipe a trecut din cauza virusului chinezesc care aproape l-a răpus. Artistul a povestit cum boala a evoluat foarte repede, la început neavând niciun simptom și ajungând să fie internat de urgență.

Cu ce sechele a rămas Marcel Pavel?

„Acum e ceva mai bine, relativ mai bine. Dar atunci a fost cumplit, la un pas de moarte. Nu am o stare emoțională extraordinară acum – în spital am avut-o foarte echilibrată, de neexplicat. Am avut o liniște foarte-foarte mare. Poate că acest lucru mi l-a inspirat și personalul spitalului. Am rămas cu tensiune și eu nu sunt hipertensiv.

Și am descoperit că am ieșit cu tensiune 18. Bine, cu medicație a scăzut la 17. Am un regret, dacă îmi permiți: eu îmi iubesc țara foarte mult, îmi iubesc poporul, sunt un om cu coroană vertebrală dreaptă, nu mi-aș trăda țara pentru nimic în lume. Îmi pare rău că o parte a românilor mei au avut un comportament foarte urât și nepotrivit față de mine, scriind pe rețele de socializare tot felul de minciuni.

Poate vă gândiți, dragilor, că eu am o familie, am copii. Eu nu mă murdăresc pentru nimic în lume, în special pentru bani. Nu am nevoie. Și chiar dacă aveam. nu o făceam. Mai gândiți-vă și la respectul pe care trebuie să-l aveți față de o persoană. Înlocuiți veninul acesta cu miere – că e mai bine. Dacă vom înclocui veninul acesta cu miere, vom face o țară superbă, nu ne va egala nimeni, dar răutatea să știți că ne face să ne pierdem mințile”, a spus Marcel Pavel.

Cum a început totul?!

„Culmea, nu am avut nimic până acum trei săptămâni, niciun simptom, iar simptomul s-a manifestat după filmările pe care le-am avut la ‘Te cunosc de undeva’. În platoul de filmare, fiind lumini și tot felul de aparaturi erau 40 de grade, cel puțin. Cu perucă pe cap, transformat în personaje, stăteam 11 ore acolo, a fost suficient să cedeze organismul pentru că nu se mai apăra, eu fiind foarte obosit, dormind doar două-trei ore pe noapte. Imunitatea mi-a scăzut, a fost șocul acela termic.

S-a instalat prima oară la sinusuri, dar din ce cauză – noi aveam o cameră de relaxare unde și mâncam. Erau 17 grade acolo, funcționa un aer condiționat, iar ceilalți nu aveau nicio treabă cu asta. Cel puțin Monica Anghel.. tanc. Nu a avut nicio treabă. Romică Țociu la fel, Vârciu la fel – nu s-a manifestat la niciunul de acolo.

Numai că ce a fost pentru mine grav e că eu cred că luasem înainte cu o zi sau chiar în ziua aceea, că tu știi persoana de acolo care ne-ar fi infectat. Este o colegă de-a noastră care și ea a suferit”, a mai povestit artistul, conform Antena 3.