Marcel Pavel , 61 de ani, a fost infectat cu acest virus luna trecută când se afla pe platoul de filmare al unei televiziuni. După ce a făcut testarea pentru a vedea dacă este infectat cu noul coronavirus, deoarece se simțea foarte rău, testul a ieșit pozitiv. Imediat, artistul a fost internat la spital.

„Da, într-adevăr, am avut două nopți cumplite şi am avut cumva sentimentul că m-am trezit din ghearele morții. Dar Dumnezeu m-a ajutat şi am scăpat şi nu pot decât să îi mulțumesc pentru asta!”, a declarat Marcel Pavel.

Întrebat care a fost relația sa cu divinitatea în ultima vreme, dacă s-a simțit protejat de Sus: „Eu sunt mereu cu Dumnezeu, toți suntem mereu cu Dumnezeu, de când ne naştem şi până la moarte, nu trebuie să existe o pauză! Nu am cum să îi reproşez eu ceva Lui, ci doar să îi mulțumesc că mi-a fost şi că îmi este alături! A fost un moment de neatenție din partea mea, eu, care mă protejam mereu de aerul condiționat sau de orice condiții neprielnice, nu ştiu cum s-a întâmplat, dar, cu câteva zile înainte de a se petrece infectarea, nu am mai fost la fel de atent. Iar momentul de neatenție m-a costat scump. Lui mă rog în fiecare zi, simt că mă sprijină şi mă ajută mereu, aşa că nu mă închin doar când am nevoie, ci pentru că aşa simt. Zilnic mă rog pentru familia mea şi pentru omenire, în general, pentru sănătatea noastră şi a Pământului acestuia, care este superb, şi nu exagerez. Nu sunt habotnic, ci sunt mereu alături de Dumnezeu, şi El alături de mine; dovada cea mai bună este faptul că noi vorbim acum”.

În România, bilanțul infectărilor cu noul coronavirus a ajuns la 49.591, iar cel al morților, la 2.304. Potrivit statisticilor făcute publice de Grupul de Comunicare Strategică, 26.609 de oameni s-au vindecat de Covid-19, potrivit cancan.ro