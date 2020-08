Deși sunt căsătoriți de 28 de ani, Marcel Pavel și soția lui nu s-au cununat religios. Celebrul artist a mărturisit în sfârșit motivul pentru care cei doi nu au ajuns să facă acest pas.

Cei doi au o căsătorie fericită și trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de aproape 3 decenii, acest lucru fiind aproape un record în showbiz-ul românesc. Marcel Pavel și soția lui se iubesc și se ajută necondiționat dar nu și-au jurat credință în fața altarului.

”A fost alegerea soției mele, pe care o respect”

Artistul a dezvăluit și motivul pentru care el și soția lui nu au făcut jurămintele și în fața lui Dumnezeu.

”Într-adevăr, nu am făcut şi cununia religioasă. A fost alegerea soției mele, pe care o respect, însă încă nutresc sentimentul că o să facem cândva şi acest pas în fața lui Dumnezeu, în taină, alături doar de câteva persoane foarte dragi nouă”, a mărturisit Marcel Pavel.

Artistul, clipe dramatice la spital

Cunoscutul cântăreț a fost printre primele persoane publice din România care au contactat virusul COVID-19. Chiar dacă acum se află în afara oricărui pericol, artistul a trecut prin clipe foarte grele. Motivul l-a reprezentat faptul că a fost nevoit să se lupte și cu o dublă pneumonie. Marcel Pavel a făcut noi dezvăluiri privind timpul petrecut în salonul COVID-19, după ce a fost confirmat pozitiv.

”Acum e ceva mai bine, relativ mai bine.Dar atunci a fost cumplit, la un pas de moarte. Nu am o stare emoțională extraordinară acum – în spital am avut-o foarte echilibrată, de neexplicat. Am avut o liniște foarte-foarte mare. Poate că acest lucru mi l-a inspirat și personalul spitalului. Am rămas cu tensiune și eu nu sunt hipertensiv”, a mărturisit Marcel Pavel în timpul unei emisiuni TV, potrivit cancan.ro.