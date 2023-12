Vizita lui Marcel Ciolacu în SUA a generat tensiuni în relația cu Klaus Iohannis. Surse

Klaus Iohannis era deja iritat de vizitele lui Marcel Ciolacu în Israel și de faptul că acesta s-a deplasat să repatrieze românii din Fâșia Gaza. Cu toate acestea, se pare că vizita în SUA l-a nemulțumit enorm pe președinte.

Vizita lui Marcel Ciolacu în SUA, o escaladare a disputelor cu Klaus Iohannis

Mai mult, conflictul dintre Marcel Ciolacu și ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, pare să fi avut originea în această situație.

Ambasadorul, cunoscut ca apropiat al președintelui Iohannis, este suspectat că ar fi încercat să submineze întâlnirile lui Ciolacu în SUA.

Cu toate acestea, premierul a fost deja informat cu privire la acest lucru, motiv pentru care s-a decis să nu mai solicite sprijinul ambasadei. Ca urmare, Andrei Muraru nu a participat la nicio întâlnire.

Totodată, din aceeași cauză, Ligia Deca, ministrul Educației și un apropiat al lui Klaus Iohannis, a fost exclusă din delegația guvernamentală. În realitate, ea pare să se fi retras de la sine, invocând o stare de răceală.

Luminița Odobescu, ministru de Externe, apropiată de Ciolacu

Ministrul de Externe este văzut ca un apropiat al președintelui în Guvern, dar Luminița Odobescu se află mai degrabă în sfera de influență a premierului Marcel Ciolacu. Astfel că, menține o relație rece cu președintele Klaus Iohannis.

Luminița Odobescu nu a fost prezentă alături de președinte în turneul său din Africa și nici în Dubai. Ministrul de Externe a plecat în SUA cu premierul Ciolacu.

Există indicii că Luminița Odobescu își exprimă interesul pentru o candidatură la alegerile europarlamentare. Ca urmare, premierul Marcel Ciolacu este deschis să îi ofere o poziție eligibilă pe lista PSD, potrivit știripesurse.ro.

Discuție între Ciolacu și Iohannis înainte de plecarea în SUA

Marcel Ciolacu afirmă că vizita sa în America nu este legată de alegerile prezidențiale din anul viitor. Mai mult, el subliniază că a avut o discuție premergătoare cu președintele Klaus Iohannis, care a efectuat recent o vizită în Dubai.

„Nu are legătură vizita mea cu alegerile de anul viitor.

Înainte de a veni în SUA am avut o discuție cu Iohannis, cum e normal. S-au suprapus cele două vizite. De obicei președintele nu părăsește țara concomitent cu premierul și invers, dar fiind două întâlniri importante am convenit să continuăm vizitele”, a ținut să clarifice prim-ministrul într-un interviu la Realitatea Plus.