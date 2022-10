Marcel Ciolacu trimite DNA peste colegii din PNL: „Aceşti bani se regăsesc în buzunarele unor şmecheri”

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a lansat o serie de acuzații la adresa colegilor din coaliția de guvernare, din PNL. El i-a acuzat că au împrumutat bani la dobânzi foarte mari, pentru a acoperi găurile din buget, dar că sumele respective nu se regăsesc în investiții. Marcel Ciolacu a solicitat ca DNA să facă lumină în aceste cauze. Liderul PSD a arătat spre foștii miniștri ai finanțelor PNL Florin Cîțu, cel care i-a adus pe social-democrați la guvernare, și Dan Vîlceanu.

„Cred că mai ţineti minte achiziţiile din pandemie şi aşteptăm şi acum de la DNA să aflăm acest adevăr. Aceşti bani nu se regăsesc nici în şcoli, nici în grădiniţe, autostrăzi, drumuri, nici în agricultura, aceşti bani se regasec în buzunarele unor şmecheri”, a declarat Marcel Ciolacu.

Aflat la un eveniment politic la Craiova, Marcel Ciolacu a declarat că situația s-a stabilizat abia după ce PSD a preluat ministerul de Finanțe. El a spus că social-democrații au adus în guvernarea PNL coerenţă, performanţă, eficienţă şi echilibru.

„Mai mult, sarabada de cheltuieli a continuat şi în 2021, până când PSD a preluat finanţele. Mă întreb şi eu cât tupeu poţi să ai să acuzi PSD şi ministrul Finanţelor de ce se împrumută scump după ce ai lăsat aşa ceva în urma? Vina este a lor. Am intrat la guvernare pentru că lucrurile mergeau într-un zid. Am adus coerenţă, performanţă, eficienţă şi echilibru în actul de guvernare”, a mai spus Marcel Ciolacu.

Marcel Ciolacu atac la adresa colegilor din PNL

Liderul PSD a făcut aceste acuzații, deranjat de afirmațiile potrivit cărora ministrul de Finanțe, Adrian Câciu se împrumută la dobânzi foarte mari în prezent.

Totodată, liderul PSD s-a declarat deranjat de PNL cărora le-a reproșat că încearcă să manipuleze adevărul în favoarea lor. El a prezentat o serie de informații de natură economică menite să ilustreze dezastrul guvernării PNL.

„Ce ma deranjeaza azi este ca unii din partenerii nostri de guvernare incearca sa uite adevarul. Cateodata incearca sa manipuleze prin anumite declaratii acest adevar. Este de datoria mea si a dvs. sa le reamintim adevarul. In noiembrie 2019-noiembrie 20121 datoria publica a crescut de la 36,9 din PIB la 49% din PIB, de la 364,9 miliarde la 558, 8 miliarde. La deficit, mai grav. PSD a lasat finantele tarii la un deficit bugetat de 2,8% in octombrie 2019, dupa care expertii, cred ca Citu si Vilceanu, dansii au fost la Finante, au urcat in 2020 deficitul la o cifra astronomica, de aproape 10% din PIB. Suntem singura tara europena care avem acord cu CE pentru a reveni la deficitul de 3%, s-au speriat si ei cand au vazut deficit de 10%”, a mai spus Marcel Ciolacu.