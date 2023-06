Marcel Ciolacu, primele declarații după învestire. Premierul clarifică controversele din jurul CV-ului său

Noul premier, Marcel Ciolacu, a declarat că va pune în aplicare prevederile din programul de guvernare și în special va duce la finalizare PNRR. premierul a precizat că acesta este ultimul tren pentru România, iar abosrbția fondurilor europene merge mână în mână cu reformele asumate.

„Trebuie să punem în aplicare programul de guvernare asumat, iar dacă acționăm cu bună credință, România nu va pierde ceea ce este cel mai important, PNRR. Acest lucru este condiționat de faptul că trebuie să facă reforme, reforme pe care ni le asumăm. Toată lumea vorbește despre bani în PNRR și mai puțin despre reforme. Sunt două lucruri care merg la pachet și România nu va merge mai departe fără aceste reforme”, a declarat Marcel Ciolacu.

Noul premier a afirmat că și-a propus să nu piardă nici un ban din PNRR, însă a evitat să garanteze – cel puțin verbal – că acest lucru se va întâmpla. Ciolacu a spus că va avea o întrevedere cu Nicolae Ciucă, cu Marcel Boloș și Adrian Cîciu și vor face o analiză asupra jaloanelor PNRR. Marcel Ciolacu a declarat că până la finalul acestei sesiuni, legea pensiilor speciale va trece prin Senat și prin Camera Deputaților, în conformitate cu cerințele Comisiei Europene.

„Mâine avem prima întâlnire cu fostul ministru și cu actualul ministru al Finanțelor, iar luni avem programată o întrevedere cu guvernatorul BNR, la guvern”, a precizat Marcel Ciolacu.

Marcel Ciolacu dă explicații despre studiile sale

El a explicat și care este situația studiilor sale. Marcel Ciolacu a precizat că a terminat liceul, a dat bacalaureatul după care, dat fiind că nu a luat examenul de admitere la facultate, a plecat în armată. În acest context, a precizat că a lucrat la mai multe companii private, după care și-a înființat propria firmă. Premierul PSD a mai spus că după o perioadă, șapte ani, s-a plictisit de afaceri și a intrat în politică.

„După ce am terminat liceul am dat admitere la facultatea de drept și nu am intrat. Pe vremea aceea a fost obligatoriu să mă duc în armată. A venit Revoluția (din decembrie 1989 – n.red.), m-a căsătorit, apoi am făcut facultatea. Între timp frații mei s-au căsătorit, au apărut nepoții și am mers spre zona privată. Am lucrat ca angajat la o firma româno-israeliană de import-export, am muncit și ca muncitor, apoi mi-am făcut propria companie. După ce am cumpărat toată concurența, după 7 ani, a apărut copilul și ne-am luat un apartament cu două camere pe strada Viitorului și ne-am închis balconul, m-am hotărât că m-am plictisit să fac afaceri”, a precizat noul premier.

Marcel Ciolacu a precizat că a luat deciziile în cariera sa profesională așa cum a fost mai bine și cum a considerat că este mai potrivit pentru familia sa. El s-a angajat să-și finalizeze doctoratul, dat fiind că a fost exmatriculat, după ce va ieși din politică.

„Mi-am terminat studiile, am intrat în administrația locală, am devenit prefect interimar, am pierdut alegerile, am devenit viceprimar, am condus cea mai mare companie municipală. Acesta e marele secret, marile lucruri ascunse. Deciziile mi le asum. Am luat nota 9 la licențăDupă cum știți, la doctorat am fost exmatriculat. E singurul lucru neterminat din viața mea. După ce mă las de politică, vă promit că o să termin și doctoratul”, a declarat Ciolacu.

Liderul PSD a fost exmatriculat în 2019 de la studiile doctorale ale Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul” din subordinea SRI.