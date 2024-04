Oferta pentru Piedone a expirat. Marcel Ciolacu nu vrea să mai discute cu PUSL

Marcel Ciolacu a declarat că nu mai este interesat să negocieze cu Cristian Popescu Piedone retragerea în favoarea Gabrielei Firea. El a spus că îi urează succes în alegeri.

Președintele PSD l-a invitat pe Piedone să-și retragă candidatura la alegerile pentru Primăria Generală, în favoarea Gabrielei Firea, și să rămână la Sector 5. Însă candidatul PUSL l-a refuzat categoric, refuzând să se așeze la masa negocierilor.

Liderul PSD a explicat că i-a transmis lui Cristian Popescu Piedone o ofertă de negociere. Însă aceasta, a expirat, în cursul zilei de joi, 25 aprilie. În fapt, Piedone a fost cel care a respins discuțiile cu social-democrații. Candidatul PUSL a spus că este „exclus, exclus, exclus să mă retrag”. Acum, Marcel Ciolacu caută să minimalizeze eșecul pe care l-a înregistrat, acreditând ideea că el retrage oferta de negociere.

„Vă rog frumos! Am încetat orice dialog și orice ofertă pentru dl. Cristian Popescu Piedone. Eu am spus că trebuie să ne gândim la ce avem de făcut pentru București. Să nu încercăm să rămânem blocați în visele persoanele. Și cu asta am terminat. (...) Îi urez succes domnului Piedone. Tot ce am avut de transmis domnului Piedone, i-am transmis până astăzi. Nu m-am văzut, i-am transmis prin intermediul dumneavoastră, a fost plăcerea mult mai mare. Îi urez din acest moment sănătate!”, a spus Marcel Ciolacu.