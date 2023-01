Marcel Ciolacu își asumă meritul pentru reușitele guvernării: „Am readus România la normalitate”. Video

Liderul PSD Marcel Ciolacu a făcut o serie de comentarii după ce a participat la conferința de alegeri organizată de PSD Sălaj. El a apreciat că anul 2022 a fost bun pentru România deoarece s-au deschis școlile și a fost repusă în funcțiune economia, după pandemia de COVID-19. De asemenea, tot în anul ce tocmai s-a încheiat, a adăugat Ciolacu, au fost deblocate mari proiecte de investiții și s-au luat măsuri de protecție pentru nivelul de trai al românilor.

„Anul 2022 a fost anul în care am readus România la normalitate: am deschis şcolile şi economia, am deblocat proiecte mari de investiţii, am luat măsuri pentru a proteja nivelul de trai al românilor (reglementarea preţurilor la energie şi gaze, creşterea pensiilor şi a salariului minim), precum şi măsuri pentru a stimula economia românească şi în mod special agricultura şi produsele româneşti”, a scris preşedintele PSD într-o postare pe Facebook.

Potrivit spuselor sale, cel mai important lucru este adoptarea unui buget care va permite o creștere economică și va da posibilitatea dezvoltării investițiilor publice. Marcel Ciolacu a apreciat realizările primarului municipiului Zalău, Ionel Ciunt, pe care îl consideră un bun gospodar, care trebuie judecat după fapte.

„Mă bucur că astăzi, la Zalău, alături de primarul Ionel Ciunt, am şi recepţionat două dintre lucrările de investiţii din oraş. Lor, li se vor adăuga alte proiecte investiţii – în creşe, grădiniţe, şcoli – în valoare de zeci de milioane de euro, bani proveniţi din PNRR sau alte fonduri europene. Pentru că activitatea unui primar nu se judecă după vorbe, ci după fapte”, a mai transmis Marcel Ciolacu, președintele PSD.

PSD a mers în bloc la alegerile din Sălaj

La finalul alegerilor pentru noua conducere a organizației PSD din Sălaj, a fost organizată o conferință de presă la care au participat liderii partidului prezenți. Au fost prezenți, pe lângă Marcel Ciolacu, secretarul general al PSD, Paul Stănescu, primarul municipiului Zalău, Ionel Ciunt, președintele PSD Sălaj, președintele CJ Bistrița Năsăud, Radu Moldovan, președintele PSD Bistrița-Năsăud, și președintele Consiliului Național al PSD, senatorul Vasile Dîncu.

PSD se află în plină campanie de alegeri interne la nivel local, în perspectiva alegerilor ce urmează în 2024. În anul ce a trecut, Marcel Ciolacu a participat la alegerile din organizațiile județene ale social-democraților din mai multe județe, prilej cu care a exprimat nemulțumirile social-democraților legate de coaliție și, totodată, și-au asumat meritele pentru lucrurile care au funcționat bine.