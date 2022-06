Marcel Ciolacu îl laudă pe demisionarul Adrian Chesnoiu: „Apreciez gestul de demnitate politică”

Președintele PSD Marcel Ciolacu, șeful Camerei Deputaților, l-a lăudat pe Adiran Chesnoiu pentru că a ales cea mai „onorabilă cale” și și-a dat demisia din funcția de ministru al Agriculturii. Adrian Chesnoiu este vizat de o anchetă a DNA pentru abuz în serviciu, Procurorii au cerut Parlamentului să-i ridice imunitatea pentru a-l putea cerceta.

„Apreciez gestul de demnitate politică făcut de Adrian Ionuţ Chesnoiu, care a ales cea mai onorabilă cale de a-şi apăra numele şi reputaţia profesională. Performanţele profesionale ale lui Adrian Chesnoiu, ca ministru al Agriculturii, sunt dincolo de orice îndoială. Le apreciez în mod deosebit şi îi mulţumesc pentru efortul depus şi rezultatele obţinute. Am convingerea că Adrian Chesnoiu va reuşi să-şi apere cu succes onoarea şi că va reveni în serviciul public”, a scris Marcel Ciolacu într-o postare pe Facebook.

DNA îl acuză pe Chesnoiu că a aranjat concursuri de angajare

Aprecierile lui Marcel Ciolacu vin după ce Direcţia Naţională Anticorupţie a cerut Camerei Deputaţilor ridicarea imunităţii în cazul lui Adrian Chesnoiu. Procurorii intenționează să înceapă urmărirea penală față de acesta pentru abuz în serviciu.

Chesnoiu este suspectat de DNA că ar fi aranjat concursuri de angajare în ministerul pe care îl conduce.

DNA a arătat, într-un comunicat, că ministrul PSD ar fi intervenit pentru aranjarea unor concursuri și chiar a decis angajarea unui candidat care nu a obținut punctajul necesar. El este suspectat de abuz în serviciu și instigare (sub forma participației improprii) la permiterea accesului unor persoane neautorizate la informații ce nu sunt destinate publicității, în scopul obținerii pentru altul de foloase necuvenite (patru infracțiuni).

Adrian Chesnoiu a demisionat din funcție

După apariția comunicatului DNA, ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a anunţat că se retrage din funcţie şi se autosuspendă din Partidul Social Democrat. El le-a cerut deputaţilor să voteze pentru ridicarea imunităţii parlamentare.

„În urma apariției în spațiul public a unor suspiciuni cu privire la activitatea mea ministerială, am luat următoarele decizii: Le solicit tuturor deputaților din toate partidele vot pentru ridicarea imunității parlamentare, deoarece eu consider că suntem cu toții egali în fața legii și vreau să am posibilitatea de a elimina orice potențială suspiciune! Mă retrag din funcția de ministru – nu vreau să planeze nicio suspiciune asupra activității mele guvernamentale. De asemenea, mă autosuspend din Partidul Social Democrat!”, a scris, pe Facebook, Adrian Chesnoiu.

Premierul Nicolae Ciucă a luat act de demisia lui Adrian Chesnoiu din funcţia de ministru al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.