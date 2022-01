Marcel Ciolacu îi cere demisia lui Nicușor Dan. În plină grevă a STB, primarul general nu răspunde la telefon

Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, a explicat, vineri, de ce nu a putut să discute cu prefectul Capitalei. Alexandra Văcaru l-a sunat pe edil, miercuri seară, ca să vorbească despre greva care urma să blocheze Bucureştiul. Nicușor Dan a văzut apelul târziu, după cum a declarat, așa că nu a sunat înapoi.

Motivul pentru care Nicușor Dan nu a discutat cu prefectul Capitalei

„Suntem într-o situație de criză. Alaltăieri seară am vorbit cu foarte multă lume pentru că anticipam criza care urma.

Nu am vorbit si cu doamna prefect deși am văzut apelul său, pentru că se făcuse târziu și domnia sa are atribuții limitate în această chestiune. Am vorbit cu poliția, cu viceprimarul, cu foarte multă lume pentru a realiza lucrurile de care aveau bucureștenii nevoie – polițiști în intersecții, informare în stații că nu mai vin mijloacele de transport. Am fost conectat cu toate instituțiile, cu domnia sa am vorbit la 6 dimineața ieri”, a spus Nicușor Dan.

Prefectul a anunțat joi seara că a încercat să discute cu primarul Capitalei despre greva angajaţilor de la STB încă de miercuri seară, însă acesta nu i-a răspuns la telefon.

Ce povestea, miercuri, Alexandra Văcaru

„Telefonic am reuşit să iau legătura doar în această dimineaţă, după ora 6, cu domnul primar. Am încercat şi în cursul serii să îl sun pe domnul primar. (…) Aveam semnale, am discutat cu diverse autorităţi încă din cursul serii, domnul primar nu mi-a răspuns aseară, mi-a răspuns după ora 6 în această dimineaţă”, a afirmat Alexandra Văcaru.

Astăzi, Marcel Ciolacu, președintele PSD, i-a cerut demisia lui Nicușor Dan, după ce primarul general le-a cerut celor de la PSD să spună dacă susțin sau nu protestul de la STB.

„Cer PSD să se pronunţe, pentru că avem o grevă care paralizează Bucureştiul, organizată de un consilier general PSD. Fie susţine această manifestaţie, fie retrage sprijinul politic domnului Petrariu, care a organizat această grevă”, a spus primarul.

„Părerea mea nu e de susținere, e „fie pleacă acasă domnul Nicușor Dan”, a replicat Ciolacu.