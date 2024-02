Politica Gluma zilei cu Ciolacu: Nu mi-a trecut prin cap să comasez Dragobetele cu Sfântul Valentin







Marcel Ciolacu a făcut glume pe seama comasării, la o întâlnire de partid, la Covasna. Politicianul a justificat alianța pe care a făcut-o cu PNL, în acest an electoral, drept un act de maturitate politică.

Marcel Ciolacu le-a explicat colegilor din PSD ce a dus la alianța cu PNL. Până în urmă cu doi ani, PNL a fost adversarul tradițional al social-democraților.

Marcel Ciolacu glumește pe seama comasării

Președintele PSD a declarat că PNL a fost adversarul tradițional al PSD, dar că acum au ajuns la un nivel de maturitate politică. El și-a început discursul cu o glumă, spunând că nu și-a propus să comaseze Dragobetele cu Sfântul Valentin.

„Mi se pare că e şi Dragobete azi, nu mi-a trecut în cap să-l comasez cu Sfântul Valentin, dar ar trebui să vorbim politic şi despre comasare. Întotdeauna adversarul tradiţional al PSD a fost PNL şi adversarul tradiţional al PNL a fost PSD. Din punctul meu de vedere, există o diferenţă, pentru că noi întotdeauna am venit cu alternative la guvernare, am venit cu proiecte în echipele de lucru, am venit cu planuri bine stabilite pentru a le pune în aplicare şi am ştiut ne apărăm valorile. Nu întotdeauna aş putea spune acelaşi lucru şi despre PNL”, a spus Ciolacu.

Marcel Ciolacu nu a ratat ocazia de a-și înțepa colegii de alianță spunând că aceștia nu au avut proiecte politice pentru români. Întreaga doctrină a PNL, a spus politicianul PSD, s-a bazat pe opoziția față de PSD.

De obicei, doctrina sa s-a bazat în primul rând: să fim împotriva Partidului Social Democrat, dar cred că trebuie să intervină la un moment dat şi maturitatea politică şi trebuie să vezi şi să fii conştient şi să cântăreşti, ca om politic, ca om de stat, ce e cel mai bine pentru români şi pentru ţară la un moment dat”, a spus Marcel Ciolacu.

Șeful PSD a descoperit secretul politicii românești

În discursul său, Marcel Ciolacu a declarat că la alegerile din 2024 nici un partid politic nu va atinge scorul de 50% din voturi. El a susținut că prin comasarea alegerilor europarlamentare cu cele locale se va vedea ce îşi doresc românii.

„Să arătăm românilor şi să întrebăm, în primul rând, românii, dacă sunt de acord că această coaliţie transformată în alianţă electorală înseamnă stabilitatea României, iar românii doresc acest lucru. Am preferat să facem acest lucru din timp, de la primul rând de alegeri, ca să vedem exact ce îşi doresc românii, nu ce îşi doresc politicienii, nu ce îmi doresc eu, nu ce îşi doresc colegii mei sau cei din PNL”, a transmis liderul PSD.

Afirmațiile lui Marcel Ciolacu trebuie corectate. Nici un partid românesc nu a obținut, după 1989, 50% din voturi la alegerile parlamentare. De fiecare dată, formațiunea câșigătoare a avut nevoie de alianțe la guvernare sau în parlament.

Pe de altă parte, comasarea alegerilor și listele comune nu vor arăta ce-și doresc românii. De altfel, comasarea a fost un artificiu găsit de politicieni pentru a-i păcăli pe români să participe în număr mai mare la vot. Cu excepția alegerilor din 2019, când românii au votat într-o proporție foarte mare împotriva PSD, europarlamentarele s-au caracterizat prin absenteism.

Marcel Ciolacu i-a primit pe liberali sub aripa PSD

PSD și PNL s-au înțeles, zilele trecute, să candideze pe liste comune la alegerile europarlamentare. În același timp, după luni de dezbateri și negocieri, au decis să comaseze alegerile europarlamentare cu cele locale. Departe de a clarifica lucrurile în mintea românilor, listele comune și comasarea sunt de natură să provoace confuzie, mai ales în rândul alegătorilor PNL.

Confuzia se va manifesta acolo unde liberalii vor candida contra social-democraților. Va fi greu să le explice alegătorilor cu sunt adversari la primărie sau consiliu județean și aliați pe listele europarlamentare.

La acest moment, mai mulți primari chestionați, au recunoscut că nu au nici cea mai vagă ideea despre cum vor acționa. Mai mult, au recunoscut că prioritare sunt propriile mandate și cele de consilieri. Drept care, în cazul în care vor simți că pierd din susținerea alegătorilor, nu vor promova listele comune la europarlamentare.

PSD a dat startul racolărilor de primari PNL

La doar câteva zile după ce Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă au anunțat noua înfrățire PSD - PNL, liberalii au primit o lovitură sub centură. Cel care le-a aplicat-o a fost chiar omul de casă al președintelui PSD, protejatul său, Alfred Simonis. Acesta a anunțat că a racolat mai mulți primari și viceprimari de la PNL.

„Fără foarte multe discuţii suplimentare, am bucuria şi onoarea să îi am alături de mine pe aceşti primari şi viceprimari din localităţi din Timiş, care s-au dedicat comunităţilor care i-au ales. Am bucuria să-i am alături de mine pe primarul din Liebling, Ion Munteanu. Îl avem pe primarul din Tomeşti, o voce marcantă din PNL Timiş. Atunci când am avut discuţii cu el mi-a spus că mă va critica atunci când greşesc. Este primăriţa comunei Foeni. Primarul comunei Uivar, Bogdan Săvulescu. Mai este cu noi primarul comunei Varias, Nicu Birău”, a anunțat deputatul Alfred Simonis.

Politicianul PSD i-a prezentat și pe viceprimarii care au ales partidul său, care vor candida pe listele social-democraților.

„În ceea ce priveşte viceprimarii care vor candida din partea PSD, de la Uivar, Petru Manuel Cârlan, de la Jamu Mare, de la Sânandrei – Iosif Minich, de la Gottlob – Cristian Cerba, de la Voiteni – Iulian Olaru, de la Săcălaz Adrian Buboi Dumitru, Eugen Iercu de la Masloc, Cosmin Chira de la Remetea Mare, care îl are alături de dânsul şi pe domnul primar, care este la al patrulea mandat, care predă ştafeta viceprimarlui său. Sunt 19-20 de primari şi viceprimari, majoritatea PNL, care vor candida în 2024 din partea PSD”, a anunţat Alfred Simonis.