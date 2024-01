Marcel Ciolacu spune că susține protestul fermierilor și transportatorilor

Marcel Ciolacu susține că abordarea ar fi trebuit să fie diferită între marii și micii fermieri, acordând facilități mai ales micilor fermieri care dețin până la 1.000 de hectare.

Același lucru se aplică și în cazul transportatorilor, în special în cazul familiilor care dețin două camioane și de obicei le conduc personal.

Prim-ministrul consideră că toate aceste aspecte trebuiau discutate mai amănunțit.

Marcel Ciolacu sprijină fermierii și transportatorii în protestele lor

„Am încercat să înțeleg de unde au pornit. Din punctul meu de vedere, ca premier, sunt îndreptățite. Era evident, nu sunt lucruri care au trenat sau pe care nu le-am făcut eu în cele 6 luni de mandat, este o frustrare acumulată, a fost pandemia, a fost criza energetică, războiul, afluență de marfă ucraineană, inputurile pe care fermierii le-au cumpărat le-au cumpărat scump și s-au ieftinit în primăvară.

Deci factori care n-au ținut neapărat de Guvern, dar pe care trebuia să le sesizăm”, a declarat Marcel Ciolacu la Antena 3 CNN.

Premierul a subliniat că regretă faptul că s-a declanșat o dispută între agricultori, transportatori și autorități în general. Consideră că ar fi fost mai adecvat să se inițieze dialogul înainte de a recurge la astfel de măsuri, în cazul în care exista opacitate din partea Guvernului.

El a menționat că orice grevă cauzează prejudicii și că ar fi trebuit să se priorizeze căutarea soluțiilor prin intermediul dialogului.

Premierul afirmă că nicio cereală ucraineană nu se vinde în România

La fel ca ministrul Agriculturii, Marcel Ciolacu a declarat că imediat după izbucnirea războiului din Ucraina, piața românească a fost perturbată, deoarece 34 de milioane de tone au tranzitat România.

„Nu rezolvăm nimic dacă blocăm Portul Constanța. Nicio grână nu se vinde pe teritoriul României.

Piața a fost perturbată atunci, imediat după izbucnirea războiului, 34 de milioane de tone au tranzitat România.

Cântarele: Noi avem cântare pe zona de frontieră cu UE, cu Ungaria spre exemplu sau cu Bulgaria, nu e nevoie să cântărim”, a mai spus premierul.

Marcel Ciolacu spune că RCA pentru transportatori e prea scump

Ciolacu mai menționează că la transportatori există încă o negociere în desfășurare cu privire la asigurarea RCA. Premierul spune că șeful ASF a avut o discuție cu asiguratorii, iar acum este nevoie ca el să discute personal cu aceștia pentru a evalua limitele în care se pot încadra.

„Mi se pare mult cât este RCA acum, chiar dacă avem o incidență de departe cea mai mare din Europa, 20%.

Am avut vreo șase falimente la firmele de asigurări. A venit acciza la motorină, e prinsă în PNRR.

Am discutat cu Ministerul de Finanțe, cred că este posibil ca jumătate din noua acciză să o putem întoarce la transportatori și distribuitori.

Eu nu am voie să dau înapoi, nu pot să redeschid jaloane închise în PNRR. Am țipat un an și jumătate că nu știu ce e scris în PNRR, nu mi-am asumat eu aceste măsuri”, a mai declarat Marcel Ciolacu.