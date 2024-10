Politica Marcel Ciolacu, despre terenul de golf de la Neptun: Trebuie desecretizat







Marcel Ciolacu a vorbit despre presupusul teren de golf făcut special pentru Klaus Iohannis. În acest sens, premierul a fost întrebat despre posibilitatea înființării unei comisii de anchetă parlamentară pentru ca șeful RAPPS să ofere clarificări privind modul în care au fost folosiți fondurile în legătură cu terenul de golf de la vila de protocol din Neptun, utilizată de președintele Klaus Iohannis. Răspunsul său nu a întârziat să apară, iar soluția a fost oferită rapid de acesta.

Marcel Ciolacu a afirmat joi că în cazul unei comisii de anchetă parlamentară legată de terenul de golf de la vila de protocol a președintelui Klaus Iohannis din Neptun, discuțiile nu ar trebui să implice imediat ideea unei infracțiuni, exprimându-și rezervele față de această abordare. El a adăugat că, din punctul său de vedere, soluția ar fi desecretizarea informațiilor relevante pentru a asigura transparența.

„În primul rând, cred că nu vorbim despre infractori. Vorbim de bani publici şi este normal să ştim cum s-au cheltuit aceşti bani publici. Când vorbim de o anchetă, deja ducem într-o zonă de infracţiune. Nu-mi place acest lucru”, a spus premierul. ”Părerea mea că trebuie desecretizat şi cu asta s-a terminat. Era o vorbă în Parlament. Când vrei să lungeşti ceva, face o comisie de anchetă”, a mai comentat Ciolacu.

Teren de golf pentru Iohannis

Conform informațiilor publicate de G4Media, în grădina vilei de protocol de la Neptun, utilizată de președintele Klaus Iohannis, a fost amenajat un miniteren de golf. Imaginile surprinse arată că trei găuri de golf au fost create în jurul lacului din fața Vilei Nufărul, o clădire construită în perioada comunistă pentru soții Ceaușescu și folosită ulterior de președinții României după 1989.

Rareș Bogdan îi ia apărarea lui Klaus Iohannis

Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a comentat miercuri despre informațiile legate de existența unui teren de golf la vila de protocol a președintelui Klaus Iohannis, considerând exagerată descrierea. El a subliniat că este vorba doar de un spațiu mic, cu câteva găuri și iarba tunsă scurt, nu un adevărat teren de golf. Rareș Bogdan a explicat că golful, un sport elitist și mai puțin popular în România, nu poate fi practicat pe un astfel de teren improvizat și că dimensiunile unui teren real sunt mult mai mari.

În cadrul emisiunii "România Politică" de la Prima News, Rareș Bogdan a fost întrebat dacă cetățenii l-au abordat cu întrebări legate de acest subiect. El a răspuns că, deși golful nu este un sport practicat de majoritatea românilor, ideea că un „tăpșan cu iarbă și câteva găuri poate fi numit teren de golf” este mult prea exagerată, în contextul în care terenurile de golf reale acoperă suprafețe de zeci de hectare.

Rareș Bogdan a precizat că nu a jucat niciodată golf cu preşedintele Klaus Iohannis.

„Nu, n-am jucat. Domnul, eu am avut handicap la golf. Aşa se măsoară handicapul, 13,4. Se porneşte de la 36. Deci am fost un jucător destul de bun. Nu ştiu cât are domnul preşedinte Iohannis, dar după ce termină mandatul şi are timp, că acum nu are timp de golf şi de mine, vă promit că o să jucăm. Sunt chiar curios, că aşa înălţime are”, a mai spus acesta.

„Acolo, în jurul lacului ăla făcut în anii 60, între plajă şi vilă, pur şi simplu iarba a fost tăiată în trei locuri mai scurt. (..) E o chestie de antrenament. Pot să-mi fac şi eu în curte”, a precizat Rareş Bogdan.