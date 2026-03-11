Marcel Ciolacu a publicat un grafic, iar verdictul este dur: Ilie Bolojan a dus economia în cap

Marcel Ciolacu a publicat un mesaj pe Facebook în care îl critică pe premierul Ilie Bolojan, după apariția unor date economice privind evoluția consumului. Liderul social-democrat susține că indicatorii privind cheltuielile populației ar arăta o deteriorare a situației economice.

Mesajul a fost însoțit de o imagine în care era comparată evoluția consumului în diferite perioade, sugerând că nivelul creșterii economice ar fi fost mai mare atunci când acesta se afla în funcția de premier.

În postarea publicată pe rețelele sociale, Marcel Ciolacu a afirmat că evoluția consumului este unul dintre indicatorii esențiali pentru evaluarea nivelului de trai al populației.

„Evoluția consumului este cel mai relevant indicator al nivelului de trai, adică al bunăstarii populației. Oricine vede aceste cifre, fără a avea noțiuni de economie, își dă seama de un fapt simplu și dramatic - Bolojan a dus economia în cap!”, a scris Marcel Ciolacu.

Reacția liderului PSD a venit după ce Institutul Național de Statistică a publicat date privind evoluția comerțului cu amănuntul în luna ianuarie 2026.

Potrivit instituției, afacerile din comerț au înregistrat o scădere importantă în prima lună a anului, reducându-se cu aproximativ 25% față de luna decembrie 2025. Comparativ cu ianuarie 2025, scăderea a fost de 9,1%.

Datele statistice arată că volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul, fără a include vânzările de autovehicule și motociclete, a scăzut în ianuarie față de decembrie, ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, cu 3,7%. Comparativ cu ianuarie 2025, reducerea a fost de 6,5%.

Declinul puternic din prima lună a anului 2026, comparativ cu ultima lună din 2025, a fost influențat de scăderea vânzărilor în mai multe sectoare.

Vânzările de produse nealimentare au înregistrat o reducere de 27,7%, comerțul cu carburanți pentru autovehicule a scăzut cu 26,6%, iar vânzările de alimente, băuturi și tutun au coborât cu 21,5%.