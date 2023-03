Marcel Ciolacu, mesaj pentru investitorii americani: „Vor obține rate de profit cum rar găsesc în alte părți ale lumii”

De asemenea, Marcel Ciolacu, le-a transmis investirilor americani, la Adunarea Generală Anuală a Membrilor Camerei de Comerț Americane în România, că dacă își vor deschide afaceri în România vor obține rate de profit cum rar găsesc în alte părți ale lumii.

„Am avut plăcerea să mă întâlnesc în ultimele luni cu noul Ambasador al SUA în România, dar şi cu importanţi lideri politici şi mulţi oameni de afaceri americani. Iar unul dintre lucrurile importante pe care le-am învăţat în aceste întâlniri cu prietenii noştri americani a fost să preţuiesc pragmatismul– şi vă mulţumesc sincer pentru asta. De aceea, cred că pentru a dezvolta economic această ţară avem nevoie de o guvernare pragmatică şi capabilă să valorifice orice şansă pentru a dezvolta relaţiile economice.

În acest spirit, vă pot asigura că această coaliţie de guvernare va întări dimensiunea economică a parteneriatului strategic dintre România şi Statele Unite. Cred că este o etapă absolut firească şi necesară care trebuie să urmeze, mai ales după începerea războiului din Ucraina, având în vedere rolul vital jucat de Parteneriatul Strategic pentru siguranţa naţională a României”, a spus Marcel Ciolacu la evenimentul aniversar prilejuit de împlinirea a 30 de ani de activitate a AmCham România.

Ciolacu: „Piatra de temelie a securităţii noastre naţionale şi regionale este economia”

„Ştiu că orice investitor, nu doar american, are preocupări legitime legate de eficienţa administrativa a statului român (adică de birocraţie) şi, mai ales, de interacţiunea cu zona fiscală. Iar aici mesajul meu este clar: a sosit momentul să probăm voinţa politică de a construi o administraţie mai suplă!

Trebuie să reducem numărul de posturi simultan cu mărirea vitezei de digitalizare a infrastructurii informative a statului! Avem la dispoziţie bani europeni din PNRR pentru asta şi nu avem voie să ratăm această şansă! Vă spun ceva extrem de sincer: pentru toţi decidenţii politici ai ţării, PNRR a devenit o obsesie”, a mai subliniat preşedintele PSD.

Ce a mai promis Marcel Ciolacu americanilor

„Este cel mai dur şi solid test pentru administraţia românească, dar şi cea mai bună pregătire posibilă pentru celălalt obiectiv major al statului român, aderarea la OCDE. Şi, recunosc, sunt teme complicate, dar veţi vedea că această coaliţie le va duce la capăt. Nu vom abandona nici în privinţa pensiilor speciale, nici a celorlalte reforme. Deja legea avertizorului de integritate a fost corectată şi în următoarele zile bifăm celelalte puncte cerute de Comisia Europeană pentru cererea de plată numărul 2.

Îmbunătăţirea capacităţii administrative plus modernizarea şi informatizarea administraţiei fiscale sunt obiective asumate nu de dragul vorbelor, ci pentru a ne putea dezvolta economia. Iar digitalizarea Fiscului este vitală pentru a creşte colectarea la buget, dar şi pentru a avea o relaţie mult mai eficientă cu mediul de business. Iar când vorbesc despre digitalizarea Fiscului mă gândesc concret la mari corporaţii tehnologice americane pe care le văd în mod organic implicate într-un operaţiune de asemenea proporţii. Nu cred că sunt mulţi alţi potenţiali parteneri care să aibă resursele şi know-howul pentru aşa ceva! Cred că acesta este drumul corect, nu să venim cu taxe noi, ci un cadru fiscal digital care să permită în viitorul apropiat globalizarea veniturilor şi trecerea la o impozitare progresivă”, a explicat Ciolacu.

Preşedintele PSD: Ştiu că americanii spun: time is money

Liderul PSD a mai spus că este esențial „să ne întâlnim cu toți oamenii de afaceri americani care își doresc o prezență în această parte a Europei pentru a le transmite un mesaj simplu: investiți în România și veți obține rate de profit pe care nu le găsiți în prea multe alte țări ale lumii”.

„Ştiu că americanii spun «time is money», de aceea vreau să închei reluând o idee exprimată anul trecut. Până la urmă, acest război absurd se va termina şi va începe procesul de reconstrucţie a Ucrainei, unde cu siguranţă companii americane se vor implica masiv – sperăm că şi firme româneşti. Cred că România este cel mai îndeptăţită să joace rolul de hub logistic pentru toate firmele americane care vor fi prezente în acest proces. Am demonstrat de un an încoace că facem faţă tuturor provocărilor logistice, atât prin felul în care am gestionat fluxul de refugiaţi, cât şi prin tranzitul cerealelor din Ucraina spre Constanţa şi Marea Neagră.

Ar fi un pas firesc în completarea Deciziei Congresului SUA de aprobare a strategiei pentru Marea Neagră, gest pe care îl salutăm din nou ca pe o recunoaştere a rolului României în asigurarea stabilităţii economice a zonei.

Profit de prezenţa oficialilor din Republica Moldova, domnul premier Dorin Recean şi domnul preşedinte al Parlamentului, Igor Grosu, pentru a reafirma sprijinul direct şi total al României pentru ţara dumneavoastră. România va rămâne alături de Republica Moldova atât în ceea ce priveşte parcursul său european, cât şi în eforturile de menţinere a stabilităţii şi securităţii în faţa ameninţărilor la care este supusă.

România va continua să investească economic în Republica Moldova, deoarece aceasta este cea mai bună cale pentru ca cetăţenii acestei ţări să rămână alături de valorile şi principiile europene. În încheiere, vă mulţumesc încă o dată şi vă asigur că tratăm orice firmă americană ce produce în ţara noastră ca pe o companie românească care oferă salarii şi stabilitate pentru mai mult de 100.000 de angajaţi români!”, a concluzionat Marcel Ciolacu, potrivit news.ro.